I 2014 spilte midtstopperen 1710 minutter seriefotball for Brann da klubben rykket ned til 1. divisjon. Etterpå slet han med å tilrive seg en fast plass i Brann, og innså til slutt at han måtte forlate hjembyen for å spille fotball. Det har han så langt lyktes med.

Siden Grønner kom til AaFK i fjor sommer har han spilt 2462 minutter med ligafotball, derav 1252 minutter i år.