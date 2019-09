NFF straffer Brann etter dette: – Et beklagelig og gjentakende problem for klubben

Brann bøtelegges med 25.000 kroner etter at bortesupporterne fyrte opp bluss på Haugesund stadion i en kamp 15. juni.

Det skriver NFF i en pressemelding.

Dette er ikke første gangen Brann straffes for ulovlig bruk av pyroteknikk, skriver NFFs domsutvalg i meldingen, og dette virker i skjerpende retning;

«Historikken viser at ulovlig bruk av pyroteknikk er et beklagelig og gjentakende problem for klubben.»

Doms- og sanksjonsutvalget roser samtidig klubben for behandlingen av saken i etterkant.

Les hele avgjørelsen her:

NFFs påtalenemnd (Påtalenemnda) har i brev datert 28. juni oversendt anmeldelse til Doms- og sanksjonsutvalget (Utvalget) vedrørende SK Brann på grunnlag av at det ved to anledninger under Eliteseriekampen mellom FK Haugesund og SK Brann den 15. juni skal ha blitt benyttet en ikke ubetydelig mengde med ulovlig pyroteknikk (håndbluss) fra Brann sine tilhengere.

Det følger av NFFs sikkerhetsbestemmelser at det er forbud mot å ha med fyrverkeri eller effekter som oppfattes som slikt inn på arenaen. Det heter videre i sikkerhetsbestemmelsene at aktiviteter supporterne ønsker å gjennomføre i forbindelse med et arrangement, på forhånd skal avtales og organiseres av arrangerende klubb.

Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at forholdet må sanksjoneres.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Som det fremgår av redegjørelser i saken og videoklipp av hendelsene, ble handlingene foretatt like bak målet ved borteseksjonen. Handlingene ble således foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker, hvilket bidrar til å øke farepotensialet ved handlingene.

Videre legges det i skjerpende retning vekt på at supporterne viftet med det pyrotekniske materialet mot personer som jobbet i ENG-sonen. Det fremgår av redegjørelsen til kampens sikkerhetsdelegat at mediepersonell som jobbet i området opplevde situasjonen som ubehagelig og utrygg.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at blussene ble antent ved to separate anledninger I løpet av kampen, samt at det dreier seg om en ikke ubetydelig mengde av pyroteknisk materiale.

I formildende retning legges det vekt på klubbens håndtering av hendelsen i etterkant. Det vises til at det er igangsatt arbeid med å identifisere personene som utførte handlingene slik at disse kan ilegges interne reaksjoner av klubben.

SK Brann er tidligere sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant tilhengerne. Historikken viser at ulovlig bruk av pyroteknikk er et beklagelig og gjentakende problem for klubben. Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, samt basert på tidligere praksis og gjentakelsesmomentet, kommet til at Påtalenemndas innstilling til sanksjon med bot på kr. 25 000,-, er passende.