Start sikret seg viktig bortepoeng mot Brann

Et vakkert kontringsmål av Start sørget for at sørlendingene fikk med seg ett poeng borte mot Brann.

Brann-Start 1–1

Saken oppdateres.

BERGEN: Start tok ledelsen i Bergen etter et selvmål av Brann-keeper Ali Ahamada. Men hjemmelaget slo tilbake, og det endte 1–1 mellom Brann og Start.