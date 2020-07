Jubilanten ble matchvinner da Odd slo Brann

På 23-årsdagen sin ble Markus André Kaasa eneste målscorer da Odd slo Brann.

15. juli 2020 22:31 Sist oppdatert nå nettopp

ODD - BRANN 1–0

Resultatet gjør at Odd passerer gjestene på tabellen.

Odd er i god form om dagen og har kun ett tap på sine siste seks kamper. Onsdagens 1–0 seier gjorde at Skien-klubben snek seg forbi Brann på tabellen – på bedre målforskjell enn bergenserne, som dermed fikk beina tilbake på jorda etter nedsablingen av Sandefjord forrige helg.

Odd ligger nå på 4.-plass, mens Brann følger hakk i hæl på 5.-plass.

Det var to framoverrettede lag som møtes til dyst i Skien onsdag kveld. Første omgang bølget fram og tilbake, og begge lagene hadde flere store sjanser. Likevel måtte vi vente til andre omgang før kampens første og eneste scoring kom.

Markus André Kaasa snappet en retur fra Branns sisteskanse, Ali Ahamada, og satte ballen sikkert i mål.

– Det var kjempedeilig. Vi spilte en kjempegod kamp, sa matchvinneren Kaasa selv til Eurosport.

Han erkjenner at starten på sesongen var tøff, men er stolt over den siste tids bedring i prestasjonene. Spesielt storseieren over Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga blir trukket fram som et vendepunkt.

– Det var en tung start, men vi har hatt troen. Vi har vist hva vi kan. Seieren mot Vålerenga ga oss et selvtillitsboost. I dag står vi fram som et veldig bra lag, sa Kaasa.

Brann-stopper Christian Eggen Rismark (t.h.) og keeper Ali Ahamada fortviler etter at Odd har tatt ledelsen. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Sjansebonanza i første omgang

Brann skjøt ut fra startblokkene og kom til kampens første sjanse allerede etter ett minutts spill. Gilbert Koomson kom seg fri på høyrekanten og fikk lagt inn. Odd-forsvaret fikk ryddet unna med nød og neppe.

Enda nærmere kom bergenserne etter drøye 20 minutter. Daniel Pedersen fikk ballen på rundt 20 meters hold, og forsøkte å plassere ballen i lengste hjørnet. Suseren gikk imidlertid i tverrliggeren.

Fem minutter senere havnet innlegget til Odds Birk Risa i beina på Josh Kitolano. 18-åringen hamret til, og ballen suste forbi Ali Ahamada i Brann-buret. Avslutningen var centimeter unna å gi vertene ledelsen, men på strek sto Vegard Forren som en reddende engel og fikk rensket ballen unna.

Ballen havnet nok en gang i metallet da Tobias Lauritsen rev seg løs fra Brann-forsvaret og snek seg forbi Ahamada som var på mellomdistanse. Fra meget spiss vinkel gikk Lauritsens forsøk i nærmeste stolpe.

Det høye tempoet fortsatte etter hvilen.

Her har Markus André Kaasa akkurat satt inn seiersmålet for Odd. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odd tok føringen

Og det var hjemmelaget som tok ledelsen. 53 minutter var spilt da Elba Rashani fikk rettvendt seg og kom til avslutning fra 20 meter. Ahmada måtte gi retur på skuddet, og der var Markus André Kaasa først på ballen. Bursdagsbarnet satte ballen sikkert i mål fra kloss hold.

Brann tok mer og mer føring over kampen utover omgangen, men Odd virket komfortable med å ligge lavt. Gjestene klarte ikke å spille seg til de helt store farlighetene i andre omgang, som ble langt mer sjansefattig enn den første.

Mot slutten av kampen hadde Kachi mulighet til å punktere kampen. Nigerianeren traff bra på volleyen, men Ahmada holdt gjestene inne i kampen med en sterk redning.

Brann klarte aldri å mobilisere en skikkelig sluttspurt, og dermed ble alle tre poengene igjen i Skien.

Odd reiser til Sarpsborg i neste runde, mens Brann tar imot Start i Bergen.