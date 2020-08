Jørgen (28) forklarer hvorfor han ble værende i Fløya da alle kompisene forlot i protest

Jørgen Rafaelsen (28) har nå blitt kaptein i klubben, som har fått et brutalt møte med 2.-divisjon. Nå vil han og unggutta snu den vonde trenden.

Se for deg at laget du heier på eller spiller for går utpå banen og havner under ganske raskt i kampen.