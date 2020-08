Fersk undersøkelse: Flere støtter avgjørelsen om utsatt gjenåpning av breddefotballen

45 prosent av de spurte i en Opinion-undersøkelse mener at det er riktig beslutning å vente med gjenåpning av breddefotballen. 28 prosent er uenige.

Tiller og øvrige 3.-divisjonsklubber har så langt ikke spilt obligatoriske kamper i 2020. Her fra fjorårets cupkamp mot Rosenborg. Ned Alley / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

De resterende (27 prosent) er usikre eller vet ikke. Totalt 1.490 personer ble spurt.

– Det å ikke åpne for breddefotball er blitt møtt med høylytte protester. Like fullt er det klart flere som støtter beslutningen enn som ikke gjør det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Regjeringen har uttalt at de ikke åpner for kamper i breddeidretten fra 1. september, noe som har fått Fotball-Norge til å rase. Mens barn og ungdom under 20 år kan drive fullkontaktstrening og spille kamper, er det samme kun tillatt på herrens tre øverste nivå og kvinnenes to øverste nivå.

I undersøkelsen er det overvekt i alle aldre om å utsette gjenåpningen. Støtten er minst blant 50-åringene hvor 39 prosent sier ja og 36 prosent nei.

I Nord-Norge støtter flest avgjørelsen om å vente med gjenåpningen. Deretter følger Agder og Vestfold og Telemark. Motstanden er størst i Oslo, deretter fulgt av Vestlandet.