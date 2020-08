«Nå har ikke AaFK-styret noe valg. Bohinens tid i klubben er over»

KOMMENTAR: Sist på tabellen, én seier, 46 baklengsmål og sju poeng etter halvspilt sesong. Dette går ikke lenger, skriver Kristian Stenerud.

AaFK - Haugesund 1–3

Mandag denne uka skrev jeg i en kommentar at AaFK måtte ta seks poeng på de to neste kampene mot Haugesund og Start for å overleve i klubben.