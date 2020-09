Kroppsskanning og lasermåling. Nytt samarbeid skal hjelpe Start på et viktig område.

Torsdag var testdag for Start-spillerne. Nå skal klubben samarbeide tettere med fagmiljøene på UiA, for å legge bedre til rette for spillernes utvikling.

Nå nettopp

– Dette kommer det bare til å bli mer og mer av i sportsverden. Hvis du ikke bryr deg om dette, så går du glipp av en god del.

Det sier Atle Thunshelle. Han er fysisk trener i Start, og snakker med Fædrelandsvennen mens Eirik Schulze raser forbi i bakgrunnen i en voldsom fart.