Rekdal-effekt for HamKam: Tok sesongens første seier

Vant borte mot Sandnes Ulf.

Kjetil Rekdal og HamKam tok en viktig seier. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sandnes Ulf - HamKam 1–2

HamKam klarte endelig å vinne etter ti kamper uten seier, da Sandnes Ulf ble slått 2-1 i 1. divisjon mandag.

Marcus Pedersen scoret sitt sjuende mål for sesongen etter 38 minutter, da Kjetil Rekdals HamKam nok en gang tok ledelsen borte mot Sandnes Ulf. Men som vanlig mistet laget ledelsen da Sandnes Ulf utlignet etter timen.

Men i sluttminuttene skjedde noe som ikke pleier å skje for HamKam, nemlig et vinnermål på tampen. Kristian Onsrud klinte til på volley fra utenfor 16-meteren og ballen suste inn i mål.

Med 2-1 vant den nyansatte treneren Kjetil Rekdal sin første kamp for klubben på andre forsøk. Sist runde ble det poengdeling mot Grorud.

Tredje uten seier for Tromsø, Grorud best i Oslo

Tromsø tok ledelsen etter 15 minutter mot Sogndal, men kampen endte 2-2 til slutt. Markus Brændsrød og Mathias Blårud scoret to mål i løpet av knappe fem minutter like før slutt, før Fitim Azemi endelig uttelling etter over ti timer på banen uten mål.

I Oslo møttes Grorud og KFUM i kampen om å være hovedstadens nest beste lag. Den tittelen kan Grorud ta med seg etter en overbevisende 3-0-seier. Grorud står nå med 17 poeng, mens Kåffa står med sine 13.

Øvrige resultater: Ranheim - Strømmen 5-1, Raufoss - Ull/Kisa 1-1, Stjørdals/Blink - Åsane 2-2, Øygarden - Jerv 1-0.

