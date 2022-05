Henrykt etter Haaland-overgangen: – Kommer til å sikte seg mot Gullballen

Tidligere Manchester City-spiller Micah Richards tror Erling Braut Haaland (21) nå kan gå for Gullballen. Tidligere PL-proff Brede Hangeland tror Haaland løser en sentral City-utfordring.

STRÅLER: Micah Richards har tro på at Erling Braut Haaland kan vinne Gullballen i løpet av de neste årene.

Micah Richards – fotballekspert for Sky Sports og tidligere Manchester City-spiller – er i syvende himmel etter at hans tidligere klubb bekrefter enighet med Dortmund om å signere Haaland.

– Jeg stråler. Jeg kan ikke vente, sier Richards til BBC.

– Jeg har en genuin tro på at han kommer til å sikte seg mot Gullballen i løpet av de neste fem årene. Det må være en av målsettingene hans. Han har det riktige temperamentet. Den rette karakteren. Selv i intervjuer virker han fryktløs, fortsetter han.

Haaland har scoret utrolige 85 mål på 88 kamper for Dortmund. Richards mener at dette ikke utelukkende er en stor signering for klubben, men også for Premier League.

– Han er alt det Premier League trenger. Dette er enormt for Premier League, å få en spiller som er i sin storhetstid. Jeg synes det er vanskelig å omtale en 21-åring for noen som er i sin glanstid, men se på scoringssnittet hans. Det er fenomenalt, sier Richards.

– Han vil score 40 mål

Alan Shearer er tidenes toppscorer i Premier League. I sin spalte i The Athletic utdyper han hvorfor han tror at Haaland vil passe så godt inn i Manchester City.

– Ikke lenge før denne signeringen ble bekreftet tenkte jeg at hvis man setter inn en spiller som Erling Braut Haaland i Manchester City sitt lag, med måten de skaper sjanser, så vil han score 40 mål, skriver Shearer.

Shearer vet en ting eller to om å score mål. Han er tidenes mestscorende i Premier League med 260 mål.

– City er et fantastisk lag, men de har ikke en spiss, med en så vil de nesten være perfekt. På dette tidspunktet av sesongen, når de møter bedre lag i store kamper, det er da det synes hva en verdensklassespiss kan tilby dem.

Det er likevel ikke bare målscoringsferdighetene som imponerer den tidligere Newcastle-spilleren. Hans uegoistiske tilnærming foran mål er noe han trekker frem.

– Som en egoistisk spiss, er jeg ikke sikker på om jeg hadde sentret der. Han viser fantastisk overblikk over hva som skjer rundt han på banen, skriver Shearer.

– En enorm overgang

Brede Hangeland spilte åtte sesonger i Premier League med Fulham og Crystal Palace, og sparer ikke på kruttet om overgangen.

– Det er jo en enorm overgang, for begge parter. Det er jo smått surrealistisk at en norsk spiller er involvert i dette, men det har han fortjent. Jeg er glad på hans vegne. Manchester City er kanskje verdens beste lag, og har muligens verdens beste trener i Pep Guardiola, sier landslagets spilleransvarlige Hangeland til VG.

BRA FOR LANDSLAGET: Brede Hangeland (t.v.) og Ståle Solbakken mener det er en god overgang for alle parter.

– De har truffet godt på alle sine klubbvalg, dette ser bra ut for Erling og City, skriver landslagssjef Ståle Solbakken, i en SMS til VG.

Åge Hareide, som selv spilte på Manchester City i 1981/1982-sesongen mener sjansene er store for at han vil lykkes.

– De tror jeg er veldig gode. Han har ferdigheter og egenskaper som helt sikkert City trenger. Alle lag trenger målscorere og folk som kommer til sjanser. Han gjør begge deler.

Flere britiske medier, deriblant The Telegraph og The Times, skriver at summen på overgangen skal være på rundt 610 millioner kroner.

– Siste puslespillbrikken for å vinne Champions League

Med tre kamper igjen av Premier League-sesongen topper Manchester City tabellen, tre poeng foran Liverpool. De røyk ut av semifinalen av FA-cupen mot Liverpool og senere i Champions league-semien mot Real Madrid. Hangeland mener Haaland kan tilby City-laget noe ekstra i den type kamper.

– Det de kanskje har manglet er gjennombruddskraft. Haaland vil gi de enda flere strenger å spille på. Klubben ser kanskje på det her som den siste puslespillbrikken for å vinne Champions League, sier den tidligere stopperkjempen.

Han mener også at Manchester City har mye å tilby den norske landslagsspissen.

– Han er bedre på samspillet enn mange tror, men han kan bli enda bedre. Guardiola er veldig opptatt av hva spillerne skal gjøre når de ikke har ballen også. Der kan han definitivt lære mye. Det er nydelig for oss på landslaget at han kommer til et sånn prestasjonsmiljø som det er i City.