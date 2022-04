Da hun kikket ned, var ikke kneet å se: – Aldri kjent så stor smerte

Brann-talentet sier hun fikk helt panikk da skaden skjedde. Nå blir hun lenge ute av spill.

Mille Aune på sykehuset etter å ha fått kneet på plass.

Nå nettopp

Under treningen torsdag skulle Mille Aune (19) bare skifte retning. Hun skjønner ennå ikke helt hva som skjedde, men kneet gikk ut av ledd, smerten var uutholdelig.

– Jeg føler fortsatt at jeg er litt i sjokktilstand, at det ikke helt har gått opp for meg at skaden er så stor, sier Aune fra stolen hjemme i Stavanger.