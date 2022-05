Laveste tilskuertall på cupfinalen på 33 år: – Alle parter må gjøre en jobb

ULLEVAAL (VG) For første gang siden 1980-tallet var det under 20.000 tilskuere på herrenes cupfinale.

fullskjerm neste DÅRLIG OPPMØTE: Man kunne se store flekker av ledige seter under cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Molde. 1 av 4 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

12 minutter siden

Fem minutter før slutt i søndagens finale mellom Bodø/Glimt og Molde ble «dagens tilskuertall» angitt til 19.657 tilskuere.

Det er første gang at det har vært under 20.000 tilskuere i cupfinalen siden Viking slo nettopp Molde i omkamp i 1989. Den gang var det 9856 tilskuere i omkampen, etter at det var 23.000 søndagen før.

Forrige gang en «vanlig» cupfinale hadde under 20.000 tilskuere var da Lillestrøm slo Vålerenga i 1985, foran 18.500 tilskuere.

Til søndagens 2021-finale, spilt i 2022, var det 27.000 tilgjengelige billetter, noe som tilsvarer med kapasiteten til Ullevaal stadion etter den siste ombyggingen i 2014. Denne finalen er også den første i dette årtusenet som ikke har startet etter tradisjonen klokken 13.15.

AVGJORDE: Alf Kåre Tveit sørget for at Viking vant cupen i 1989, foran relativt glisne tribuner. Molde-spilleren på bildet er Knut Hallvard Eikrem, pappa til dagens Molde-kaptein Magnus.

Forrige gang det skjedde var i 1999, da Rosenborg slo Brann 2–0 og kampen ble spilt på en lørdag på grunn av Rosenborgs Champions League-deltagelse.

Molde-trener Erling Moe tror søndagens kamptidspunkt, 16.00, er en del av forklaringen til det lave tilskuerantallet.

– Hadde den gått ett så kunne folk kjørt og de kunne rukket å komme hjem med unger. Det var nesten ikke mulig å få tak i fly. Jeg tror en del ligger der. Så er det uvanlig at cupfinalen spilles på dette tidspunktet (på året). Men jeg tror vi skal være ærlige og si at alle parter må gjøre en jobb, slik at vi får fylt opp hele stadion til fest, sier Moe til VG.

Fakta Tilskuertall i cupfinalen siden Ullevaal-utvidelsen i 2014: 2021 (spilt i 2022): Bodø/Glimt – Molde: 19.657 tilskuere 2019: Haugesund – Viking 0-1: 21.895 tilskuere 2018: Rosenborg – Strømsgodset 4-1: 22.182 tilskuere 2017: Lillestrøm – Sarpsborg 08 3-2: 25.091 tilskuere 2016: Kongsvinger – Rosenborg 0-4: 26.912 tilskuere 2015: Rosenborg – Sarpsborg 08 2-0: 26.507 tilskuere 2014: Molde – Odd 2-0: 26.528 tilskuere Vis mer

Bodø/Glimt-spiller Hugo Vetlesen var opptatt av å gi honnør til de som tok turen til Ullevaal.

– Å fokusere på at det ikke var mange som kom er feil, når jeg synes det er mange som tar turen. Det er Molde og det er Bodø, det er litt avstander, så alle de som tok turen: Tusen takk. Det betyr mye.

Først 21. april ble Glimt klare for cupfinalen.

– Det klart at når du har én uke til å planlegge alt dette, så er ikke det så lett. Det er kanskje grunnen, sier Vetlesen.

VIL HA FINALE PÅ HØSTEN: Hugo Vetlesen ønsker å beholde den norske cuptradisjonen.

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, har overfor NRK og TV 2 bekreftet at forbundet vurderer en «justering» av cupen. Et alternativ da er da at cupen starter på høsten og avsluttes på våren, slik tilfellet var med årets cupfinale.

Til TV 2 fortalte Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem i den forbindelse at han ønsket at cupfinale skulle spilles på sommeren.

Spurt om en mulig permanent flytting av cupfinalen, svarer Vetlesen:

– Jeg synes vi skal bevare de norske tradisjonene slik det har vært. Det er klart at den norske cupen er en gulrot å se frem til på en høst hvor ting kanskje ikke går så bra eller for klubbene i nedre divisjoner.

De to finalelagene fikk totalt 15.250 billetter, mens 11.750 billetter var forbeholdt blant annet åpent salg, samarbeidspartnere, presse og lignende.

