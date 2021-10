RBKs stortalent roses: – Fantastisk

– Et stort talent som jobber knallhardt, sier Markus Henriksen om 20 år gamle Edvard Tagseth. Mot Haugesund imponerte han både lagkamerater og trener.

Edvard Tagseth i intervju med Adresseavisen etter kampen mot Haugesund.

Nå nettopp

– Det gikk bra for min egen del. Jeg synes første omgang er bedre enn andre, for da blir jeg litt i seig i beina. Men alt i alt en god og solid gjennomført kamp, og så er det synd at vi ikke får med oss alle tre poengene, sier Edvard Tagseth til Adresseavisen.

Han kommer ut i pressesonen som en av de siste RBK-spillerne etter uavgjort mot Haugesund. Tagseth er som lagkameratene sine skuffet over resultatet. Ett poeng hjelper lite i kampen om kvalifisering til spill i Europa.