Brann har hentet fem nye midstoppere. Det tar 20-åringen som en beskjed.

Fjorårets beste Brann-spiller vil vurdere fremtiden sin.

– Ole Martin Kolskogen har hatt en kometkarriere i Brann, sier trener Eirik Horneland.

For å bruke trenerens egne ord: Ole Martin Kolskogen har gjort «kometkarriere» i Brann. I fjor slo han for fullt gjennom under Lars Arne Nilsen og var årets beste Brann-spiller.

Denne sesongen har det lugget litt mer. Kolskogen har startet 12 av 16 kamper i serien, men laget har sluppet inn mer enn to mål i snitt.

Siden mai har klubben forsøkt å lappe sammen forsvaret. De har hentet inn fem midstoppere, om vi regner med Japhet Sery Larsen. Dansken ble drillet i tospann med Fredrik Pallesen Knudsen på fredagens trening, og spilte nesten en omgang som stopper mot Sogndal forrige helg.

Ole Martin Kolskogen fikk sin U21-debut for Norge mot Østerrike.

Mot Haugesund startet Kolskogen på benken. Det gjør han trolig mot Lillestrøm også, uansett om Runar Hove blir klar eller ei.

– Det vil alltid være stoppere, men når det hele tiden kommer nye, er det et svar til deg om at de ikke er fornøyde med dine prestasjoner på banen. Du kjenner jo på at de ikke synes du er god nok her og nå, sier Kolskogen.

Vurderer fremtiden

Selv om denne sesongen har vært tyngre for 20-åringen, mener han selv han har blitt en bedre fotballspiller. Denne måneden fikk han debuten for Norges U21-landslag.

– Du vil alltid at utviklingen skal skyte enda mer fart, men nå må jeg bare jobbe på trening, så får tiden vise hva som skjer. Om Brann ser på meg som en de skal utvikle videre, eller om man må finne andre veier. Det blir en vurdering å ta fortløpende og etter sesongen.

«Den vanskelige andresesongen» er en liten klisjé, men for Kolskogen har det vært gjeldende.

Kolskogen sier det ikke har vært enkelt å være inn og ut av et lag som presterer dårlig. Han skulle gjerne hatt en mer stabil plass i laget, men er fullt klar over at det ikke er gratisbilletter i startoppstillingen til Brann.

Han erkjenner glatt å ha vært involvert i for mange baklengsmål.

– Det er det som gjør at jeg er i den posisjonen jeg er i, men det er ikke tvil om at jeg er god nok for et bra eliteserielag. Det gjelder å finne selvtilliten, formen og tryggheten tilbake.

Kolskogen sier fremtiden hans er avhengig av hva Brann vil. Om de ønsker å satse på ham, bør de også ha en plan, mener han.

– Er det å spille andrelagsfotball og tredjedivisjon, som jeg gjorde da jeg var 14–15 år? Eller er det å få et utlån til en annen eliteserieklubb der jeg kan utvikle meg, kanskje komme tilbake med selvtillit og vise at jeg hører hjemme i startelleveren her?

– Har stått i voldsom motstand

Kometkarriere til tross. Kolskogen har slått gjennom i Brann på en tid hvor laget har slitt. Fjorårssesongen var laber, årets sesong har vært katastrofal.

– Det er er et lag som har sluppet inn grusomt mange mål og vunnet svært få fotballkamper. Han har stått i voldsom motstand hele veien, men har gjort det på en fin måte, sier trener Eirik Horneland.

Horneland sier Kolskogen har gjort store fremskritt det siste året, og tror han vil bli en viktig spiller for Brann i fremtiden. Nå tror han Kolskogen har godt av å være i en «utfordrerposisjon».

– Er det det beste for hans utvikling nå å ikke starte kamper?

– Vi må også ta noen hensyn til Brann. Vi skal ta hensyn til Kolskogen og vi skal ta hensyn til Brann. Kolskogen kommer til å spille når de hensynene matcher hverandre, sier Horneland.