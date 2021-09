Svensson er nyforelsket: – Gleder meg til hun flytter hit

Jonas Svensson er blitt pappa til ei lita jente.

28-åringen fra Verdal tror papparollen vil passe ham bra. – Jeg er rastlaus og må ha noe å holde på med, gjerne noe som gir meg mening. Å være pappa er en slik ting.

– Nå har jeg fått øvd meg i ei hel uke. Jeg har prøvd og bidratt med det jeg kan. Det har gått mye i kos, bytting av bleier og tilrettelegging. Dette er noe jeg tror jeg vil like veldig godt.

Det sier nybakt pappa Jonas Svensson til Adresseavisen. Verdalingen forteller at livet som far gir han mening i hverdagen:

– Jeg er ikke en person som liker å ligge på sofaen og se på TV-serier. Jeg er rastlaus og må ha noe å holde på med, gjerne noe som gir meg mening. Å være pappa er en slik ting.

– Kjedelig å ikke være til stede

Det tok ni dager før han fikk møtt sin egen datter. Da landslagspausen kom, ga 28-åringen beskjed til Ståle Solbakken at han ønsket å prioritere sitt første møte med barnet sitt fremfor de tre kampene i VM-kvalifiseringen.

– Det var kjedelig å ikke være til stede under og etter fødselen. Jeg vil jo være med på det som skjer. Men heldigvis har vi Facetime i 2021. Det gjorde alt mye enklere.

Svensson forteller at han fulgte fødselen via Facetime.

Svensson sier han gleder seg til Lilly og samboer Marthe kommer flyttende til Tyrkia om kort tid.

Når han snakker med Adresseavisen mandag ettermiddag, er han tilbake i Tyrkia igjen. Og om få uker, kommer både samboer Marthe Owesen og den lille babyen flyttende nedover til byen Adan, der Svensson nå bor.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir bra. Jeg ser frem til å komme i gang med en ny hverdag. Planen er at de skal reise en del hjem til Norge, men det blir godt å ha dem boende her. Jeg er blitt forelsket i babyen, sier han.

– Bedre finansielt her

Det er knappe to måneder siden han ble klar for den nyopprykkede klubben Adana Demirspor. Nå bor han i Tyrkias femte største by (1,7 millioner innbyggere) og er blitt lagkamerat med blant annet Mario Balotelli.

– Hovedgrunnen til at jeg valgte Adana og Tyrkia var at jeg ønsket å prøve ut noe nytt. Jeg ønsket meg nye utfordringer, og nå som kontrakten min med AZ Alkmaar gikk ut, kom jeg til et veiskille, sier han.

Fakta Jonas Svensson Født: 6. mars 1993 (28 år) Tidligere klubber: Verdal, Levanger, Rosenborg og AZ Alkmaar Landskamper for Norge: 23 (1 mål) Aktuell: Skrev under for den tyrkiske klubben Adana Demirspor i sommer og har spilt sine førstekamper i den tyrkiske toppdivisjonen. Ble nettopp pappa for første gang. Jenta har fått navnet Lilly. Vis mer

Et alternativ var å forlenge kontrakten med den nederlandske klubben, som han har spilt for siden overgangen fra RBK i 2017. Det var også interesse fra andre klubber – og Svensson sier det kunne blitt noe helt annet enn Tyrkia også, men:

– Adana er en satsende klubb fra en storby med bra potensial. De har også en helt ny stadion og masse fans. Det er en helt ny kultur og en ny liga, og jeg tror dette kan bli bra sportslig sett. I tillegg er det bedre finansielt her. Det var også en faktor at Adana viste interesse for meg over lengre tid. Jeg følte meg sterkt ønsket her. Det ga meg en god følelse.

Ni dager etter fødselen fikk Jonas Svensson møtt lille Lilly i Trondheim. Det ble mange trilleturer rundt omkring i Lerkendal.

Svensson sier han trives godt i den tyrkiske klubben. Allerede har han opplevd en trenersparking. Samet Aybaba fikk nemlig sparken etter at laget ikke vant noen av sine tre første kamper.

Nå er italieneren Vincenzo Montella på plass som ny hovedtrener. 47-åringen var innom klubber som Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma og Fulham i løpet av sin spillerkarriere. Han spilte også for det italienske landslaget. Som trener har han ledet blant annet Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan og Sevilla. Nå er han Svenssons nye trener.

– Jeg skjønner at noen kan tenke: Jaha, han går etter pengene. Men alle som kjenner meg vet at det ikke stemmer. Faktisk tenkte jeg at Adana ikke var aktuelt første gangen jeg hørte om interessen, men da jeg skjønte hvor sterkt de ønsket meg, måtte jeg sjekke ut hva de kunne tilby – både sportslig og økonomisk.

Verdalingen ønsker ikke å si hvor mye bedre finansielt det er for ham i Tyrkia sammenlignet med Nederland. Han har signert en under på en treårskontrakt.

– Jeg syns det er harry å snakke om penger. Det var ikke drivkraften for at jeg valgte Tyrkia.

– Umulig å svare på

Selv om 28-åringen ser for seg flere år i utlandet, har han et ønske om å bidra for RBK igjen:

– Om det skjer, er umulig å svare på. Det er ikke bare opp til meg. Men jeg synes det er kult å se RBK spille nå. De har fått inn noen friske unge spillere. Hvis jeg er toppmotivert og er god nok, og RBK vil ha meg, skal jeg ikke legge skjul på at jeg ønsker å bidra for klubben igjen.

– Når flytter du hjem til Trøndelag igjen?

– Ingenting er bestemt, men jeg hører andre fotballfedre sier at det ofte er greit å bo i Norge når barna begynner på skolen. Vi får vurdere litt forløpende.

Etter fotballkarrieren, planlegger Svensson å ta studier. Men hva det blir, er fortsatt usikkert.

– Det blir neppe noen studier mens jeg bor i Tyrkia. Selv om det finnes nettstudier, vil jeg nok ta noe som krever oppmøte. Det er litt for langt unna nå.

Men først er det tyrkisk fotball og et liv som småbarnspappa som venter verdalingen.