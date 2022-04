Nyopprykkede Jerv slo til igjen: Kristiansunds verste sesongstart

(Jerv - Kristiansund 1–0) Alarmlampene begynner virkelig å lyse på Nordmøre etter tre strake serietap i sesonginnledningen.

18. apr. 2022 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Null poeng på tre kamper er fasit for Christian Michelsens menn. 2. påskedag gikk det meste av marginer i mot da Aral Simsir senket gjestene på Levermyr stadion.

Det er den svakeste sesongstarten klubben har opplevd siden opprykket til Eliteserien i 2016.

– Vi er litt tomme, døde og nede for telling for øyeblikket. Dette er en av de tyngre periodene jeg har vært med på, sier Torgil Gjertsen til Discovery+ etter kampslutt.

– Vi er bedre enn dette. Dette er langt fra bra nok, følger han raskt opp med.

ALLE TIDERS MULIGHET: Moses Mawa kunne utligne fra straffemerket etter en time. Jerv-keeper Øystein Øvretveit ville det annerledes.

Nederlaget mot Jerv kommer uka etter tapet for Sarpsborg 08, en kamp Andreas Hopmark kalte «Noe av det verste jeg har vært med på i KBK.»

– Dette er skuffende. Vi gjør mye bra, men vi må slutte å gi fra oss lette mål. Vi setter oss selv i vanskelige posisjoner. Nå har vi tapt tre strake med en scoring. I dag rotet vi det til selv, oppsummerte KBK-trener Michelsen overfor Discovery+.

Etter å først ha fått kritikk i lokale medier på Sørlandet for å trene under påskehøytiden, viste Arne Sandstø og Jerv at den ekstra treningen slett ikke gjorde noen harme.

– Jeg har vært trener i 23 år, og dette har aldri vært noe problem tidligere. Det er noen som fortsatt lever på 1800-tallet her nede, sa Jerv-treneren foran kampen.

Hjemmelaget føk ut av startblokkene. Både John Olav Norheim og Aral Simsir var nære 1–0 allerede før åtte minutter var spilt på Levermyr, men halvveis ut i den første omgangen var det KBK og Andreas Hopmark som luktet på nettkjenning.

KBK-legenden steg til værs og stanget ballen i stolpen. Marginene var derimot ikke med midtstopperen. Etter en forrykende Jerv-start, var det gjestene som stort sett hadde ballen i laget da kampen nærmet seg en halvtime gammel.

Da smalt det i motsatt ende. Kritikkverdig duellspill over hele KBK-fjøla sendte Simsir igjennom. Iskald danset han inn 1–0 mens både Hopmark og Jesper Isaksen gjorde det de kunne.

KBK-spiller Amin Askar var gjest i Fotball Direkte på Discovery+ under hovedrunden.

Han var ikke nevneverdig imponert over det han fikk se av egne lagkamerater.

– Jo flere kokker, desto mer søl, konstaterte Askar da han snakket om eget lags duellspill i forkant av scoringen.

MATCHVINNER: Aral Simsir satte sin første scoring i norsk fotball.

At Luis Furtado ikke doblet ledelsen etter å ha blitt servert en gavepakke av Aliou Coly like før pause, var nesten et påskemirakel i seg selv, men resultattavlen viste 1–0 ved halvtid.

Timen var spilt da dommer Christian Moen resolutt pekte på ellevemeteren etter en hands av Jerv-kaptein Mathias Wichmann.

KBK-spiss Moses Mawa steg frem, men ble relativt enkelt stoppet av Jerv-målvakt Øystein Øvretveit.

Straffebommen til tross, så var det tydelig at gjestene nærmet seg. Men det ville seg ikke.

En redning på streken og en enorm benparade av KBK-keeper Sean McDermott hindret at hjemmelaget fikk punktert kampen. Dermed levde spenningen helt inn, men Jerv holdt unna.

Sørlendingene står med seks imponerende poeng på de første tre kampene i Eliteserien.