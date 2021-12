Dette mener Horneland skal til for å klare et mirakel mot Bodø/Glimt

Brann-treneren sier han langt fra har gitt opp å holde Brann i Eliteserien.

– Spillerne virker uredde og klare, sier Eirik Horneland.

11 minutter siden

– Det vi trenger er en maksprestasjon, sier Eirik Horneland.

Brann-treneren har det som virker som en noe håpløs oppgave: Få et resultat borte mot et Bodø/Glimt-lag som har alt å spille for. Med seier kan nordlendingene bli seriemestere.