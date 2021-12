Ingen avgjørelse i bunnkampen – Stabæk kan fremdeles rykke rett ned

BÆRUM (VG) (Stabæk – Rosenborg 1–3) Stabæk kunne legge Brann og Mjøndalen bak seg for godt, men etter tapet for Rosenborg lever nedrykkskampen helt inn i siste serierunde.

For da speakeren på Nadderud Stadion kunngjorde at både Brann og Mjøndalen gikk mot tap i sine kamper, ville bare ett poeng mot Rosenborg sikre Stabæk kvalifiseringsplassen.

Slik gikk det ikke, for scoringer fra Carlo Holse, Dino Islamovic og Anders Konradsen sikret seieren for Rosenborg.

Dermed blir Stabæk stående på sine 25 poeng, og har fremdeles tre poeng ned til Mjøndalen før siste serierunde 12. desember. Ned til Brann, som slo tilbake mot Bodø/Glimt, er det to poeng.

– Vi har det fremdeles i egne hender, sier Stabæk-trener Eirik Kjønø til VG.

– Vinner vi i siste kamp er vi sikret kvalikplassen, og hadde du spurt meg for flere uker siden så hadde jeg tatt den.

I NEDRYKKSFARE: Stabæk-trener Eirik Kjønø kan fortsatt rykke direkte ned til Obos-ligaen.

Stabæk har klart dårligst målforskjell, så med tap for Odd i siste kamp – og Mjøndalen eller Brann vinner – vil bærumsklubben rykke ned til Obos-ligaen.

– Det er dette vi lever for, på godt og vondt, sier Kjønø.

– Vi må bare fokusere på oss selv, sier Stabæk-spiller Fredrik Haugen til VG.

Fakta Siste serierunde i bunnkampen Odd – Stabæk

Brann – Sarpsborg 08

Mjøndalen – Bodø/Glimt Vis mer

Etter en fryktelig tam og kald første omgang på Nadderud, tok kampen seg opp i den andre omgangen. To raske scoringer fra Holse og Islamovic før timen var passert sendte Rosenborg opp i 2–0.

KUNNE JUBLE: Rosenborg vant for første gang på seks kamper.

Fitim Azemi tente håpet for Stabæk med sin redusering et drøyt kvarter før slutt, men Konradsen ødela det håpet med sin 3–1-scoring to minutter senere.

– Det var et viktig tidspunkt å score på, sier Konradsen til VG.

Stabæk presset på for å igjen skape stemning i kampen, men det endte med nederlag for Kjønøs mannskap.

Rosenborg gikk på sin side opp på fjerdeplass, som vil gi Europa Conference League-kvalifisering dersom cupmesteren ender topp tre i Eliteserien.

– Det kan potensielt bli veldig viktig å ta den fjerdeplassen, sier RBK-trener Åge Hareide til VG.