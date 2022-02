Derfor vil Brann-styret selge deler av Stadion

Styret og administrasjonen i Brann er enige om at salg av deler av Stadion er det beste for klubben. Nordea-direktør og tallknuser Robert Næss er ikke like sikker.

Styreleder Siv Skard sier at både styret og administrasjonen er enige i at salg er den beste løsningen.

– De siste årene har vært ekstra utfordrende, både på grunn av pandemien og sportslig motgang, men situasjonen er ikke mer prekær nå enn den har vært tidligere.

Det sier styreleder Siv Skard i Sportsklubben Brann.