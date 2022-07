Full forvirring rundt mulig EM-rekord: Island slått ut

(Island – Frankrike 1–1, Italia – Belgia 0–1) Frankrikes Melvine Malard scoret etter kun 43 sekunder mot Island. Men om scoringen er den raskeste i EM-historien er det «ingen» som vet.

forrige





fullskjerm neste REKORD?: Det er vanskelig å si. Uansett scoret Melvine Malard etter kun 43 sekunder ut i kampen. 1 av 2 Foto: OLI SCARFF / AFP

18. juli 2022 22:57 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Malard flikket ballen strålende til Clara Mateo, som slapp ballen til Malard igjen, og fra 15 meter bredsidet hun ballen nydelig i hjørnet. Og dermed er det kanskje en ny EM-rekord.

Det er nemlig «ingen» som vet hvem som har scoret EM-historiens raskeste mål.

Tidligere i sommerens turnering scoret finske Linda Sällström etter 49 sekunder mot Spania.

I 1995 sendte Karen Farley England i føringen etter under minuttet spilt mot Tyskland, men det er uvisst hva kampuret viste for 27 år siden. Hovedpersonen vet faktisk ikke selv når hun scoret.

– Jeg er ikke helt sikker, jeg tror det var rundt 50 sekunder??, skrev Farley på Twitter tidligere under mesterskapet.

Statistikktjenesten Gracenote skriver på Twitter at Malards nettkjenning er den tredje scoringen som har kommet etter under 60 sekunder - og henviser til scoringene av Sällström og Farley.

Vanligvis pålitelige OptaJoe skriver på samme medium at Malards scoring er det fjerde målet i historien innenfor det første minuttet.

Linda Medalens tidlige mål i en EM-kamp mot Sverige i 1989 er ifølge enkelte steder - deriblant BBC - scoret i løpet av det første minuttet, men kampreferatene til NTB og Aftenposten fra 1989 hevder at nordmannens scoring kom etter henholdsvis 68 eller 70 sekunder.

NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith sa til pause at Frankrikes scoring var EM-historiens nest raskeste.

Det står ingenting oppført på det europeiske fotballforbundets nettsider om hvem som har den raskeste scoringen.

Rekord eller ei, Frankrike går videre til kvartfinale som gruppevinner med syv poeng. Belgia sikret den siste kvartfinaleplassen etter 1–0-seier over Italia takket være Tine De Caigny som sørget for belgisk jubel like etter pause.

KVARTFINALE: Tine De Caigny satte inn 1–0 for Belgia etter 49 minutters spill mot Italia. Belgia møter Sverige i kvartfinale.

Island kunne med et uavgjortresultat eller 1–0-tap mot Frankrike gå videre med uavgjort mellom Italia og Belgia, men den hjelpen fikk islendingene aldri. Dagný Brynjarsdóttir utlignet til 1–1 på et straffespark i det 102. minuttet (!), men med Belgia-seier må islendingene, med tre 1–1-resultater i sekken, reise hjem.

Mens det er usikkerhet om Malards scoring er en EM-rekord, er Brynjardottirs scoring derimot den seneste scoringen i en EM-kamp som ikke har gått til ekstraomganger.

De fire nevnte lagene markerte dermed slutten for turneringens gruppespill. Slik spilles kvartfinalene: