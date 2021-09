– Vi har alle tiders sjanse til å skape noe historisk for byen og for klubben

Sandviken satte seg tre mål. Fire år senere er klubben i ferd med å gjøre noe stort.

Sandviken-trener Alexander Straus på trening med to av spillerne: Elisabeth Terland og Signe Gaupset (til v.).

Sandviken har vunnet syv kamper på rad, og har ennå ikke tapt i årets Toppserie.

Laget, som satser først og fremst på lokale talenter, består av 22 nordmenn og én utenlandsk spiller, Kennya Cordner.

For tre år siden satte styret i klubben seg ned og laget en treårsplan som kan være med på å forklare noe av bakgrunnen for suksessen.

Den handlet om å bli bedre både på og utenfor banen, og besto av tre hovedpunkter:

Forbedre økonomien.

Sportslig stabilitet.

Utvikling av organisasjonen.

– Sandviken er et lag med en fantastisk historie. Den økende interessen for klubben henger sammen med tiden vi lever i. Det er voldsom nysgjerrighet for kvinnefotball. Klubben, byen og Norsk fotball har aldri satset mer enn nå.

Det sier Pål Hansen, som har vært styreleder i Sandviken Toppfotball siden 2018.

Styreleder Pål Hansen og treneren Alexander Straus.

Mer enn tredobbelt budsjett

Planen innebar å bli en stabil topp seks-klubb i Norge og nå en cupfinale innen tre år. Klubben nådde målene med glans. De endte i fjor på fjerdeplass for tredje år på rad, og spilte cupfinale i 2018 mot LSK kvinner.

Samtidig har budsjettet økt fra 3,3 millioner i 2017 til 11,7 millioner kroner i 2020. Sponsoravtaler er blitt en viktigere del av finansieringen, og har økt fra cirka 700.000 kroner i 2017 til cirka 6,2 millioner i 2021.

– Første del av klubbens strategiplan gikk ut i 2020. Jeg synes vi selv var veldig modige da vi sa at vi skulle bli en topp seks-klubb. Da vi laget en ny plan nå som går ut i 2024, så sa vi at vi skal være en klubb som vinner en medalje hvert år i Toppserien, sier Hansen.

Neste sesong vil Sandviken slå seg sammen med Brann for å danne et nytt kvinnelag. Målet er mer stabilitet i klubben for å klare å ta medalje hvert år.

– For å ta klubben videre trenger vi en større organisasjon og oppmerksomhet, og hjelp til arrangementer.

Styreleder Hansen er fortsatt positiv til samarbeidet med Brann, til tross for nachspielskandalen på Kniksens plass.

– Det som har skjedd i Brann er ulidelig trist for alle, men vi i Sandviken Toppfotball har ikke på noe vis vært part i dette, og har derfor ikke lyst å kommentere noe mer rundt denne saken. Brann har holdt oss orientert om det vi trenger å vite, sier Hansen.

Han legger til:

– I Sandviken Toppfotball ser verken ledelsen eller spillerne behovet for at vi lager regler om alkohol i klubben, og at det er en av de tingene som er tillitsbasert.

Elisabeth Terland (20 år) kåret til ett av Norges største fotballtalenter i 2019.

Høye forventninger

Fotballekspert Carl-Erik Torp er en av dem som følger Toppserien tettest. Før starten av sesongen utpekte han tre gullfavoritter, og Sandviken var en av dem.

– Seriegullet kan fort havne i Bergen i år, og det blir ikke Brann som tar det, sa Torp.

Det var god grunn til det. Før sesongen sikret laget seg fire nye spillerne, blant andre Elisabeth Terland (20), som i 2019 ble kåret til et av Norges største fotballtalenter. Terland er toppscorer i klubben (fem mål) sammen med nykommer Marit Bratberg Lund.

Terland forklarer det slik hvorfor hun valgte Sandviken foran andre:

– Jeg følte at det er en klubb med rammer og mål som kan hjelpe meg til å ta et steg videre, sier Terland

Landslagsspilleren, som kom fra Klepp, tar ett år fri fra utdanningen etter at hun ble ferdig med videregående skole i fjor. Nå skal hun fokusere fullt på sin karriere som fotballspiller i Sandviken.

– Jeg har mitt første friår nå hvor jeg bare spiller fotball. I Toppserien har vi satt oss i en veldig bra posisjon så langt. Målet er å vinne hver eneste fotballkamp, og ta nye steg hele tiden.

Sandviken-trener, Alexander Straus, vendte tilbake til Bergen som trener etter at han jobbet i forrige sesong som U23-landslagstrener

Straus’ retur

Sandviken fikk et annet ønske oppfylt før sesongen begynte, da Alexander Straus vendte tilbake til Bergen som trener.

Straus, som også trente Sandviken i 2018, sier at han merker at klubben har utviklet seg veldig siden han var her sist.

– Klubben har jo vokst på alle parametere, og profesjonaliseringen har kommet mange steg videre.

Klubben var i nedre delen av Toppserien, og det å gå fra niendeplass til fjerdeplass, og så til andre og første, er tøffe steg som krever mye, sier treneren.

– Det viktigste for oss er hvordan vi skal opptre mot hverandre, og hvilke verdier vi har som skal gjenspeile oss på fotballbanen. Og så kommer min viktigste jobb, som er å komme inn med en modell for hvordan vi skal se ut i kampene, sier Straus.

Styreleder Pål Hansen sier Sandviken skal bli en stabil topp tre-klubb innen 2024.

Tror på gull

Neste kamp for Sandviken er en tøff test. Lørdag er det bergensderby på Brann Stadion, mot Arna-Bjørnar. Fredag ettermiddag var det solgt nesten 1500 billetter, hvilket er nær 300 mer enn lagets publikumsrekord.

Om laget fortsetter å vinne, vil seriegullet være svært nært å havne i Sandviken i år.

– Med seks kamper igjen, tror jeg vi klarer å gjøre det til en stor sesong for oss. Vi har alle tiders sjanse til å skape noe historisk for byen og for klubben, sier Hansen.