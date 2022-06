Solbakken tilbake fra skade – men taus om fremtiden

KRISTIANSUND (VG) Det er en dårlig bevart hemmelighet at interessen rundt Ola Solbakken (23) er stor etter høsten og vinterens prestasjoner ute i Europa. Selv tar han det hele med knusende ro.

TILBAKE: Bodø/Glimts Ola Solbakken fikk sine første minutter siden cupfinalen 1. mai. Her er han pressesonen etter det som var hans forrige ligakamp, borte mot Viking 24. april.

– Så lenge jeg er Glimt-spiller gir jeg alt for denne klubben. Akkurat nå er dette det beste stedet for meg å være. Nå handler det om å komme seg tilbake i godt gammelt slag. Glimt er fokuset mitt og jeg kommenterer ikke rykter, sier Solbakken til VG.

– Hvor enkelt er det å avfeie ryktene?

– Det har vært enkelt når jeg har vært skadet. Det er ikke så mye man får gjort. Skulle noe av det stemme, så har jeg ikke noe på det nivået å gjøre før jeg er helt skadefri uansett.

Flere medier har lenge koblet kantspilleren til den italienske storklubben Roma, som Glimt rystet flere ganger i løpet av møtene i Conference League.

Ifølge VGs opplysninger har imidlertid ikke en overgang til Roma vært på trappene foreløpig. Tidligere har agent Bjørn Tore Kvarme bekreftet at interessen er stor for trønderen som er inne i sitt siste kontraktsår.

– Hvor lysten er du på å prøve deg i utlandet?

– Nå må jeg først gjøre en god jobb her, så får resten komme av seg selv, sier Solbakken kort.

Mot KBK var han tilbake etter nesten syv uker på sidelinjen etter å ha operert ankelen. Comebacket tok på, erkjenner Solbakken, som kun har hatt to rene fotballøkter siden operasjonen.

– Det var godt, men tungt å være tilbake. Etter to løp var jeg allerede i reservetanken. Nå er jeg hvert fall smertefri nok til å spille. Målet nå er å bli helt bra, forteller han.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er glad for å ha Solbakken tilbake.

– Han var rusten og sliten, men hvert eneste minutt hjelper. Ola i form er en utrolig god spiller, sier Knutsen til VG.

Amahl Pellegrino øker ledelsen til 2–0.

Bergenseren er trygg på at Solbakken er i stand til å fokusere på det som er viktig fremover.

– Den eneste som egentlig kan svare på det er han. Men dette er en del av det å være fotballspiller når man gjør det bra. Først og fremst har han slitt med skader, men jobbet godt. Jeg er optimist på hans vegne. Vil han komme dit han ønsker i livet, vet han at det er knallhardt arbeid som gjelder.

Lørdagens seier mot KBK var Bodø/Glimts første på en drøy måned i seriesammenheng, etter uavgjort og tap i de to siste før ferien. Knutsen, som hele veien fremmer prestasjoner over resultater, erkjenner at poengene som ble med hjem til Nordland var kjærkomne.

– Vi har hatt en variabel vår. Starten var god med flotte kamper i Europa. Etter det har det vært en nedadgående kurve. Vi har måttet se oss selv i speilet og erkjent at dette ikke har vært i nærheten av godt nok. Det krever at vi må jobbe knallhardt alle mann. Ingenting kommer gratis her i livet. Nå føler jeg vi har tatt et steg i riktig retning, slår han fast.

– Det gjør veien videre litt enklere. Men alt er ikke på plass ennå, sier treneren videre.

– Hva er det som ikke har klaffet hittil i sesongen?

– Vi har et nytt lag med mange nye spillere, som fysisk ikke har vært på det nivået vi har vært tidligere. Da forsvinner DNA-et vårt gradvis. Men det er ikke hele forklaringen. Strukturen, presset og avstandene har forsvunnet. Det har vært summen av mange ting, mener Knutsen, som raskt legger til:

– Men løsningen er å være lojal mot den retningen vi har hatt. Spillergruppen har respondert utrolig godt. Man må av og til trykke litt på bremsen

– Men vi må være ærlige og ikke komme med unnskyldninger. Det vi har prestert i det siste har ikke vært i nærheten av der vi skal være, fortsetter han.

Den siste uken har Glimt-troppen befunnet seg i Danmark på treningsleir. Det, sammen med en kort ferie, har kommet godt med, mener Knutsen.

– Det har vært avgjørende. Det var helt tomt og de måtte hente seg litt inn igjen. Det resulterte i veldig fine dager i Danmark. Det har vært en reise med lite motgang de siste årene, så sånn sett har dette vært en spennende prosess, sier Kjetil Knutsen.