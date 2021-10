Følg Norges viktige kvalikkamp her

DEL

Norge starter med Mats Møller Dæhli! Foruten om at han startet for "nødlandslaget" mot Østerrike i fjor, er dette Møller Dæhlis første kamp fra start for landslaget siden november 2019, borte mot Malta. Malta-kampen og Østerrike-kampen er de to eneste landskampene Møller Dæhli har startet de siste fire årene.