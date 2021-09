Vi fulgte Åsanes stadionåpning: Her scores det første målet på Åsane Arena

Fantastisk kveld for Åsane under flomlys på ny stadion!

Hjemmelaget åpnet kampen sterkt og etter flere gode muligheter, kunne Ryan Doghman feire et nydelig mål.

Siden bølget kampen mye frem og tilbake. Lagene byttet på å ha initiativet i det som må sies å ha vært en velspilt Obos-kamp på splitter ny kunstgressmatte.

Til tross for at et nytt mål lå i luften begge veier, og kanskje særlig Sogndals vei mot slutten, ble det ikke mer. For første gang fikk Åsane-publikummet stå under tak under en kamp, og det taket ble grundig løftet da dommeren blåste av kampen og jubelen brøt løs!