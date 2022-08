Vraket fem EM-spillere: – Vil ikke kalle det noen opprydning

ULLEVAAL (VG) Fem spillere fra EM-troppen vrakes, mens seks nye uten A-landskamper får sjansen til å vise seg frem. Norges nye landslagssjef avviser at hun er i gang med en opprydning.

TAR GREP: Hege Riise svarer på spørsmål fra journalistene etter sitt første landslagsuttak.

23. aug. 2022 23:23 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg vil ikke kalle det noen opprydning. Vi er ganske samstemte og trygge i den troppen vi har tatt ut, fastslår Hege Riise overfor VG.

– Det er et konkurransetrinn hvor man med gode prestasjoner over tid får muligheten til å spille på landslaget. Toppserie-spillerne har prestert over tid, senest nå i kvaliken til Champions League. Andre har prestert på U-23-landslaget. Det er viktige arenaer og synliggjør at det er mulig å komme på landslaget.

For Riise (53) og hennes nye landslagsteam med assistentene Monica Knutsen, Ingvild Stensland og keepertrener Jon Knudsen, har det vært vesentlig at spillere skal ha samme rolle på klubb og landslag.

– Det er høye krav internasjonalt i alle roller. Jo mer man øver, jo bedre forutsetninger har man for å ta de stegene.

Fakta Seks nye fjes i Riises første landslagstropp Marthine Østenstad (Brann), Marit Bratberg Lund (Brann), Sara Hørte (Rosenborg), Mathilde Harviken (Rosenborg), Emilie Joramo (Rosenborg) og Noor Eckhoff (Eskilstuna). Vis mer

Med nye koster betyr det at Julie Blakstad backkarriere på landslaget er over. Til VM-kvaliken borte mot Belgia 2. september er Manchester City-spilleren tatt ut som midtbane/angriper. Betyr det også at Caroline Graham Hansen skal være ving som på klubblaget Barcelona?

– Hun kan bekle flere posisjoner. Hun kan være inn i banen. Det blir vår jobb å finne ut hvor det er best å bruke henne. Grunnspillet vårt er at vi skal være i en 4–3–3-formasjon og med et breddespill. Det er kanskje den største endringen offensivt, sier Riise og konstaterer at «vi vurderer spillet litt forskjellig» enn sin forgjenger Martin Sjögren.

FÅR NY ROLLE: Julie Blakstad - her etter scoringen mot Nord-Irland i sommerens EM.

Riises team får ikke mye tid til å forberede det «nye» landslaget på Belgia, laget som tapte på overtid for Sverige i kvartfinale i sommerens EM.

– Vi rekker tre økter. Sånn er det å være landslagstrener. Vi må være sylskarp på de treningene, sier Hege Riise. Beskjeden til de som tror de skal få se noe helt nytt, er denne:

– Nei, jeg vet ikke hva det skulle være. Vi må ikke være for lure, vi har for liten tid til å gjøre for store endringer. Det blir små justeringer som vi kan være tydelig på.

– Kan du dra frem to-tre ting som dere vil prioritere?

– Vi tenker presspillet vårt, offensive ideer og det defensive med presshøyde.

De to Manchester United-spillerne Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa er blant de som er vraket fra sommerens EM. «Utrolig skuffet», sa Bøe Risa til VG. «Den vondeste telefonsamtalen jeg har hatt», sa Thorisdottir.

– Hva er beskjeden til de spillerne som er vraket siden sommerens EM?

– Det går på prestasjon over tid og konkurranse-aspektet i rollene. Så er det selvfølgelig en stor skuffelse for de det gjelder. De har jo lyst til å være med her. Det er jo gull å høre. Så skal vi følge med. Å skape en konkurranse innebærer at man må være «framme i skoa». Vi må se at de leverer, at de har det gøy, at dette betyr noe, sier Riise.

PS! Norge trenger bare ett poeng borte mot Belgia for å bli VM-klar. Landslaget kan også leve med et tap på tre mål eller mindre mot Belgia og seier i siste kvalikkamp hjemme mot Albania takket være 4–0-seieren hjemme mot Belgia tidligere i VM-kvalifiseringen.