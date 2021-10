Drømmemål fra Salah i underholdende toppkamp: Uavgjort på Anfield

(Liverpool – Manchester City 2–2) Liverpool tok ledelsen to ganger, men Manchester City slo tilbake og sørget for ett poeng til hver av lagene.

3. okt. 2021 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Etter en målløs første omgang, hvor Manchester City var det beste laget, ble den andre omgangen et aldri så lite fyrverkeri.

Og det var Liverpool som kom best i gang. Sadio Mané sendte Liverpool i ledelsen like før timen var spilt. Phil Foden utlignet ti minutter senere, før kampens høydepunkt kom et kvarter før slutt.

Mohamed Salah danset seg fri inne i feltet og hamret Liverpool tilbake i ledelsen med et drømmemål.

– Det er verdensklasse ganger to. Han gjør alt på egen hånd, sier TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Jeg er tom for superlativer. Det går ikke an å gjøre det bedre, sier han videre.

Det ble imidlertid ikke kampens siste mål, for ti minutter før slutt utlignet Kevin De Bruyne og sørget for at det ble ett poeng til hver av lagene.

SCORET IGJEN: Mohamed Salah sendte Liverpool opp til 2–1.

– Jeg er veldig fornøyd med resultat. På en annen dag kunne vi kanskje tatt alle de tre poengene, men jeg er glad for at vi ikke tapte i dag, sier Phil Foden til BBC.

Manchester City-manager Pep Guardiola var også relativt godt fornøyd med ett poeng, men var svært misfornøyd med at James Milner ikke ble utvist like før Salahs scoring. Engelskmannen hadde allerede gult kort da han felte Bernardo Silva ute på kanten, men slapp unna et andre gult kort.

– Det er gult kort. Det er soleklart. I en slik situasjon blir en City-spiller utvist. Den er for klar, det burde vært et andre gult kort, sier Guardiola til Sky Sports.

GULT KORT: Manchester City-manager Pep Guardiola lot seg irritere over at James Milner ikke sitt andre gule kort i den andre omgangen, og endte selv opp med å få gult kort etter Liverpools andre scoring.

– Takk gud for at en fotballkamp har to omganger. Vi er veldig fornøyde med den andre omgangen, og ikke så fornøyde med den første omgangen, av åpenbare grunner, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

Med ett poeng til Liverpool og Manchester City, er det Chelsea som topper Premier League etter syv serierunder, ett poeng foran Liverpool og to poeng foran Manchester City.

UTLIGNET: Kevin De Bruyne scoret kampens siste mål.

Det var samspillet mellom Mohamed Salah og Sadio Mané som skulle føre til kampens første mål.

Salah fintet seg lekkert fri ute på høyrekanten og pasningen gjennom til Mané var perfekt vektet. Alene med Ederson var Mané iskald og sendte Liverpool i ledelsen etter 58 minutter.

Det gode Liverpool-spillet fortsatte i minuttene etterpå, men da det virket som at Liverpool hadde kontroll, slo Manchester City til. Gabriel Jesus fant Foden inne i feltet, som fra skrått hold banket ballen inn nede ved stolperoten.

REDDENDE ENGEL: Rodri reddet Manchester City da Ederson var på bærtur i sluttminuttene.

Salah sendte Liverpool tilbake i ledelsen med et perlemål, men igjen slo City raskt tilbake. Skuddet til Kevin De Bruyne gikk via midtstopper Joël Matip og bak en utspilt Alisson.

Liverpool fikk sjansen til å avgjøre fire minutter før slutt da Fabinho fikk ballen foran åpent mål, men Rodri fikk i siste sekund kastet seg inn og reddet med det ett poeng for Manchester City.