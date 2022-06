Sist ble de ydmyket. I kveld gikk Vålerenga på ny, blytung smell.

INTILITY ARENA (Aftenposten): Vålerenga misbrukte haugevis med sjanser mot Dag-Eilev Fagermos tidligere klubb.

Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga fikk det tøft mot Odd.

14 minutter siden

VÅLERENGA-ODD 0–1

Det var kvelden Vålerenga skulle slå tilbake etter sist hjemmekamp, det ydmykende 0–4-nederlaget for Rosenborg.

Men etter å ha forsøkt i 90 minutter, sto Vålerenga igjen med ingenting. De tapte 0–1 for Odd på en fuktig søndagskveld i Oslo. Tobias Lauritsen scoret målet for Odd, Dag-Eilev Fagermos forrige klubb.

Vålerenga skapte flere enn nok sjanser. Men de harde fakta er at kun tre lag i serien har scoret færre mål (enn 12). Og enda verre: Vålerenga ligger på kvalikplass etter 12 serierunder.

Klanen markerte skytingen i Oslo med bluss i regnbuefarger. De hadde også laget et banner med teksten «mangfold kan ikke drepes».

Et kjent mønster

Lenge ga kampen følelsen av å se en film du har sett før. Vålerenga hadde overtaket. De skapte ikke voldsomt mye, men de fikk en del sjanser. Og mulighetene de fikk, misbrukte de.

Osame Sahraoui, som på nærmest mirakuløst vis står med null seriemål i 2022, fikk to gode skuddmuligheter. Men den ene gikk over og den andre ble reddet.

Få skaper flere sjanser enn Osame Sahraoui i Eliteserien. Men 21-åringen fra Hauketo mangler fortsatt det siste lille foran mål.

Odd slet med prege kampen i starten av andre omgang. Men så svinge Espen Ruud et innlegg på bakerste stolpe, der Tobias Lauritsen stanget gjesten i ledelsen.

Nå var Vålerenga i trøbbel - akkurat som mot Aalesund og Brummunddal i de to foregående kampene.

Utskiftninger

Vålerenga rotet rundt i verktøykassen utover i andre omgang.

Henrik Udahl startet som spiss. Så fikk Henrik Bjørdal forsøke. Og da han ble skadet, havnet unggutten Seedy Jatta på topp.

Men samme hva - Odd sto imot.

Vegar Eggen Hedenstad skjøt hardt redd på keeper. Et skudd fra Petter Strand føk i stolpen.

På overtid slo Tobias Christensen armene ut i frustrasjon. Da hadde Leopold Wahlstedt enda en gang vippet ballen utenfor.

Enda lenger inn på overtiden kom det et forventningsfullt gisp fra publikum. Seedy Jatta strak seg etter en ball få meter fra mål. Men han klarte bare styre ballen over tverrliggeren, og et gedigent sukk ljomet over stadion.

Det ville seg ikke for Vålerenga, igjen. Og utsiktene for høsten ligner mer på en bunnstrid enn medaljejakt.