Landslagskometen om Hegerberg: – Har virkelig vært et forbilde

ULLEVAAL (VG) Manchester Citys stortalent Julie Blakstad (20) hadde kun møtt Ada Hegerberg (26) én gang tidligere før landslagssamlingen. Da var hun 16 år og «Hegerberg-elev.»

LAGVENNINNER: Ada Hegerberg (t.v.) og Julie Blakstad på landslagstrening tirsdag.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Sommeren 2018 var Julie Blakstad med på den Hegerberg-arrangerte fotballskolen på Ekebergsletta. Fire år senere er de sammen på en fotballbane igjen. Denne gangen som lagvenninner.

– Da jeg var liten hadde jeg mest herrespillere som jeg så opp til, men da hun (Hegerberg) dro ut og lyktes såpass tidlig, da begynte jeg å få øynene opp for damene også. Det går an å drømme stort som kvinne, så det er veldig inspirerende, sier Blakstad til VG etter tirsdagens trening på Ullevaal.

Ada Hegerberg gjør som kjent comeback på landslaget for først gang siden 2017 denne uken.

20 år gamle Blakstad sier hun er veldig glad for å ha tilbake sin tidligere fotballskolelærer. I 2018 fikk Manchester City-spilleren en personlig invitasjon til skolen fra Hegerberg, noe som var vanskelig å ta innover seg for en 16-åring.

– Jeg husker da jeg fikk meldingen, så trodde jeg nesten ikke at det var hun som hadde sendt melding, og jeg måtte sjekke om det var spam. Det sier at hun har virkelig vært et forbilde, og det var jo veldig stort da jeg fikk meldingen. Jeg hadde en veldig positiv opplevelse der, og det er et minne jeg har med meg.

FORBILDE: Julie Blakstad (t.h.) ser på Ada Hegerberg som sitt forbilde.

– Hvordan var det å møte Hegerberg nå?

– Veldig trivelig. Hun er veldig imøtekommende, og gir klem til alle. Hun er lett å prate med, og det har ikke vært noe problem i det hele tatt, svarer Blakstad.

Duoen varmet opp sammen og begge var tilsynelatende i et godt humør på tirsdagens landslagstrening.

Da det var klart for å spilløkt litt senere, leverte Blakstad en målgivende til Hegerbergs første mål i «treningscomebacket». England-proffen sier hun virkelig håper at dette er noe norske supportere vil få se i tellende kamper også.

– Jeg er en spiller som ønsker å bidra offensivt og Ada er en sterk boksspiller. Det tror jeg vi må bruke som et kort i angrepsspillet når vi har henne på topp.

Etter overgangen fra Rosenborg til Manchester City i januar, har det blitt noen opphold på innbytterbenken for Ottestad-jenta. Det bekymrer hun seg ikke mye for.

Hun mener alt er et steg opp fra hverdagen som proff i Norge kontra England.

– Det er litt som man tenkte det skulle være. Det er mer proft. Jeg blir bedre hver dag ved å få spille mot og med de beste. På laget vårt er 10-11 spillere på det engelske landslaget, så det å utfordre seg mot dem er noe veldig positivt å ta med seg inn hit, avslutter Blakstad.

Stortalentet har fått åtte kamper for blåtrøyene fra Manchester. For A-landslaget står hun allerede med 12 kamper.

Norge møter Kosovo til VM-kvalik torsdag 18.00 Kampen sendes på NRK.