Rooney i retten: Pinlig å måtte snakke med Vardy om kona

Rettssaken mellom fotballfruene Rebekah Vardy og Coleen Rooney raser i England. Tirsdag var det Wayne Rooney sin tur til å vitne.

PINLIG AFFÆRE: Her er Wayne Rooney på vei inn i rettssalen i London 17. mai. Han sier det var «pinlig» å måtte snakke med Jamie Vardy om kona.

11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Saken mellom konene til de tidligere landslagskompisene Jamie Vardy og Wayne Rooney har fått massiv oppmerksomhet i Storbritannia.

Rebekah Vardy hevder Coleen spredte falsk informasjon i 2019 da hun «avslørte» at Vardys kone lekket private instagram-historier til pressen.

Tirsdag formiddag skulle Wayne Rooney fortelle sin side av saken.

Der sa han at han i 2016 fikk beskjed fra daværende landslagssjef Roy Hodgson om å «be Jamie Vardy om å få kona si til å roe seg ned» i forkant av EM for å unngå distraksjoner.

– De spurte meg, som kaptein, om jeg kunne snakke med Vardy om problemene med kona hans, og vi visste alle at det var et pinlig tema, sier Rooney i retten ifølge BBC.

BLIR SAKSØKT: Coleen Rooney, her på vei inn til retten 17. mai med ektemannen Wayne bak seg, blir saksøkt av Rebekah Vardy.

Landslagsledelsen skal ha vært skeptisk til Rebekah Vardys spalte i The Sun i forkant av EM.

Rooney sier videre at han «gjorde som han ble bedt om».

– Det var pinlig for meg, og det var sikkert pinlig for Vardy også, men det var det beste for laget, sier Rooney, som videre innrømmer at han aldri har vært særlig venn med Jamie Vardy utenfor banen.

Saken mellom de to fotballfruene startet da Coleen Rooney i 2019 gjorde en egen etterforskning om hvem som lekket informasjon fra hennes private instagram-historier til pressen, og kom fram til at «.... det var Rebekah Vardys konto». Saken har blitt omtalt som «Wagatha Christie»-saken.

Fru Vardy saksøker nå Coleen Rooney for å spre falsk informasjon.

I RETTEN: Her er en skisse fra retten tirsdag, der Wayne Rooney (f.v.) snakker, mens kona Coleen, Rebekah Vardy og Jamie Vardy lytter.

Jamie Vardy var også på plass i rettssalen for første gang siden rettssaken startet tirsdag. Han spiller til daglig for Leicester i Premier League, og scoret to mål mot Watford på søndag.

Wayne Rooney er nå trener for Derby County, som rykket ned fra Championship denne sesongen.