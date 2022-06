Barn pep mot England da spillerne knelte mot rasisme

(Ungarn-England 1–0) England tapte sin første kamp i Nations League. Samtidig opplevde de engelske spillerne at de ble pepet på av barn da de knelte mot rasisme før matchen.

BUER: Barna på tribunen buer med Harry Kane, James Justin og Mason Mount setter seg ned på kne mot rasisme før kampstart.

4. juni 2022 20:41 Sist oppdatert nå nettopp

Seiersmålet kom på et omdiskutert straffespark ved Dominik Szoboszlai. England hadde på forhånd 22 kamper uten tap.

– UEFA står overfor fornyede spørsmål om troverdigheten rundt antirasismesanksjoner etter at engelske spillere igjen ble hånet, skriver Guardian.

Til tross for at Ungarn var dømt til å spille kampen for lukkede dører, var det rundt 30.000 mennesker på tribunen. UEFAs regler tillater nemlig at skolebarn kan være på tribunen, også når kampen egentlig skal gå for tomme tribuner. Det kan være én voksen som følger per 10. barn.

– De engelske spillerne ble buet på av ungarske fans, mest barn, da de knelte, til tross for at vertene var tvunget til å spille bak lukkede dører på grunn av rasisme fra tribunen, skriver Sky Sports.

– Buingen fra tusenvis av skolebarn var veldig, veldig tydelig, sier Sky Sports News' seniorreporter Rob Dorsett.

STRAFFEMÅL: Dominik Szoboszlai (til høyre) gjør ingen feil mot Jordan Pickford.

Ungarn er dømt til å spille i alt tre kamper uten publikum, delvis på grunn av oppførselen til publikum under EM 2020, delvis som en følge av oppførselen i VM-kvalifiseringen mot England sist høst da det kom apelyder fra flere områder på arenaen i Budapest. Fargede Raheem Sterling fikk særlig høre det da han hadde ballen. Også under EM handlet det om rasistiske og homofobe reaksjoner fra publikum.

Straffespark

– Forhåpentligvis kommer ungdommene på arenaen til å forstå hvorfor det er blitt slik og kanskje bidra til å oppdra den kommende generasjonen, sa Englands landslagssjef Gareth Southgate før kampen. Slik skulle det ikke bli.

De ungarske spillerne knelte ikke før matchen.

Dette er første gang på 60 år at Ungarn slår England i fotball. Straffesparket kom i det 65. minutt. Zsolt Nagy gikk i bakken i duell med Reece James.

– Blåser han straffe der? spurte TV 2-kommentator Morten Langli overrasket.

Straffe ble det, og Dominik Szoboszlai levnet ikke Jordan Pickford noen sjanse. Han satte ballen kontrollert ned i hjørnet.

Italia og Tyskland, som er de to andre lagene i puljen, spiller senere lørdag kveld.