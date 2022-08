Brann og Rosenborg klare for Champions League-playoff

(Spartak Subotica – Brann 1–3, Minsk – Rosenborg 0–1) Først dro trønderne i land en knepen seier, deretter fulgte Brann opp med å vinne miniturneringen i Serbia.

21. aug. 2022 21:03 Sist oppdatert nå nettopp

Først slo de tyrkiske ALG Spor i semifinalen torsdag, før turneringsvert Spartak Subotica ble sendt av banen med tap søndag. Dermed er de klare for Champions League-playoff.

Rakel Engesvik sendte Brann i ledelsen før Tameka Yallop doblet fire minutter senere. I annen omgang satte Maria Brochmann inn sitt andre mål for turneringen etter at hun ble matchvinner mot ALG Spor.

Tijana Filipovic reduserte for serberne, men det var aldri særlig tvil om hvor seieren skulle ende.

Brann skapte flere store sjanser og kunne vunnet med flere mål, men etter reduseringen hadde de serbiske vertene et bra trykk mot Brann-målet.

Spartak Subotica har vunnet den serbiske ligaen tolv år på rad, og har mye erfaring med spill i Europa, mens Brann er på jakt etter sitt første gruppespill i Champions League. Først må de altså ta seg videre fra playoffen, hvor det spilles et dobbeltoppgjør mot en foreløpig ukjent motstander.

For Rosenborg var det Emilie Nautnes som scoret kampens eneste mål mot belarusiske Minsk.

1-0-seieren i Trondheim betyr at et dobbeltoppgjør mot et annet vinnerlag er neste og siste stopp i kvaliken for RBK. I potten der ligger en plass i den gjeve og lukrative Champions League.

– Dette har vi jobbet for siden 2019, sa den tårevåte Rosenborg-treneren Steinar Lein til Adresseavisen.

Søndagens kamp var lenge målløs, men 19 minutter før full tid var Emilie Nautnes våken da Minsks keeper ga en farlig retur på en avslutning. 23-åringen satte ballen i mål og sørget for en svært viktig seier.

Nautnes fortsatte dermed der hun slapp i kvalifiseringskampen mot islandske Breidablik tidligere denne uken. Der scoret hun to ganger og var i tillegg svært delaktig i en av de øvrige scoringene.

Ufortjent var det ikke at RBK-kvinnene vant søndagens oppgjør. Vertene dominerte store deler av kampen og kom til flere farlige sjanser. Kun manglende effektivitet forhindret flere scoringer.

Hvem Brann og Rosenborg møter i den avgjørende dobbeltkampen trekkes 1. september. De avgjørende oppgjørene spilles i slutten av september.