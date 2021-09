Elliott skrek av smerte – dempet Salahs målfest

(Leeds – Liverpool 0–3) Mohamed Salah ble den femte raskeste med 100 scoringer i Premier League. Men fokuset endret seg fort til: Hvor ille er skaden til Harvey Elliott?

MÅLKONGE: Mohamed Salah (nummer to fra venstre) scoret for Liverpool etter 22 minutter mot Leeds, og blir gratulert av Sadio Mané, Alexander Trent-Arnold og Harvey Elliott.

12. sep. 2021 19:28 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For det ble dramatikk da innbytter Pascal Struijk taklet Harvey Elliott etter 60 minutter. Unge Elliott ble liggende lenge på gresset med skadet legg. 18-åringen fikk tydelig en smell i kneet. Struijk måtte ut med rødt kort, Elliott måtte ut på båre.

Liverpool-back Trent Alexander-Arnold visste lite om skaden til Elliott etter kampen.

– Nei, det er veldig tidlig. Vi må vente, så får vi mer informasjon i morgen. Men det så ikke bra ut. Det er virkelig synd, han startet sesongen så bra og viste frem talentet sitt til verden, sier Trent Alexander-Arnold til TV 2 etter kampen.

VONDT: Harvey Elliott i smerter etter sammenstøtet med Pascal Struijk, og fikk medisinsk hjelp før han ble båret ut.

Flere fotballeksperter uttrykte sin bekymring for Elliott i sosiale medier etter taklingen.

«Blir kvalm av å se skaden til Harvey Elliott. Jeg føler sånn med den unge spilleren. Karrieren hans var akkurat i ferd med å starte. Håper han kommer seg 100 prosent tilbake», skriver den tidligere Liverpool-spilleren Michael Owen på Twitter.

Klopp gikk urolig rundt og frem og tilbake og pustet tungt, mens Elliott lå nede og fikk sine første undersøkelser på banen.

– Takk for meldingene

Harvey Elliott la ut et bilde på Instastory før kampen var over.

«Takk for meldingene, folkens. Reisen mot å bli bra», skriver Elliott på et bilde av seg selv i en ambulanse, med tommelen opp.

Liverpool har delt det samme bildet.

«Vi er alle med deg, Harvey», skriver klubben etterfulgt av et rødt hjerte.

Dette la Harvey Elliott ut i sosiale medier mens kampen mellom Leeds og Liverpool fortsatt pågikk.

Ekspertene virker ganske enige om at rødt kort var strengt for Struijk, for det var muligens mer en uheldig hendelse, enn en «rødt-kort-hendelse».

Sky Sports ekspert Gary Neville sa dette:

– Det viktigste er gutten, men jeg er ikke sikker på om det er rødt kort. Det røde kortet er mer et resultat av skaden enn taklingen.

– Det var grusomme bilder, sier TV 2-ekspert Petter Myhre om hendelsen med Elliott.

Mål nummer 100

En stund tidligere var det fest for de røde på bortebane på Elland Road, da Salah etter 22 minutters spill i sin Premier League-kamp nummer 162, satte inn sitt mål nummer 100.

Disse fire har kommet kjappere til 100 nettkjenninger i Premier League: Alan Shearer på 124 kamper, Harry Kane på 141, Sergio Agüero på 147 kamper og Thierry Henry scoret sitt mål nummer 100 i Premier League-kamp nummer 160.

– En milepæl for ham, sier Alexander-Arnold til TV 2 og fortalte videre at Salah alltid jakter det neste målet og er på hugget.

Salah er den 30. spilleren i Premier League med 100 mål eller mer.

Og det er antagelig ikke lenge til Salah kan feire et nytt jubileum: 100 Premier League-mål for Liverpool. Søndagens var nummer 98. Han har også to Premier League-mål for Chelsea.

GRATULERER: Virgil van Dijk borte hos Mohamed Salah etter lagkameratens mål nummer 100 i Premier League.

Les også Premierespesialisten Salah scoret og serverte i Liverpool-seier

Fabinho økte ledelsen for gjestene etter 50 minutter. Dommer sjekket med VAR for offside, men målet ble stående.

Og ett minutt på overtid så ville Sadio Mané også være med på målfesten. Jordan Henderson slo over til Thiago som sendte ballen kort til Mané, han snudde seg rundt og satte den sikkert i mål.

PS! Liverpool møter AC Milan på Anfield i gruppespillet i Champions League onsdag.