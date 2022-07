FN plukket ut norsk fotball til nytt prosjekt

Norsk fotball har forpliktet seg til å jobbe for bærekraftsmålene. NFF-president Lise Klaveness avviser at det er dobbeltmoralsk.

Fotballpresident Lise Klaveness leder Norges EM-delegasjon. Hun er også engasjert i norsk fotballs nye bærekraftsbudsjett.

I sammenheng med fotball-EM har FN og Uefa (Det europeiske fotballforbundet) startet en ny satsing. Gjennom «Football for the goals» skal fotballen engasjeres i bærekraftsmålene, altså jobbe for å fremme blant annet likestilling, klimatiltak og menneskerettigheter.

Norge er valgt som «pilotland».