Manchester United vant i Rangnicks første kamp: – Mye bedre enn forventet

(Manchester United – Crystal Palace 1–0) Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick (63) kunne juble for tre poeng i sin første kamp i sjefsstolen.

5. des. 2021 16:54 Sist oppdatert nå nettopp

Fred har tidvis vært utskjelt på midtbanen til Manchester United, men søndag ble han den store helten da United tok tre poeng i Ralf Rangnicks første kamp som Manchester United-manager.

Lenge så det ut til at Manchester United skulle gå målløse av Old Trafford for fjerde gang i Premier League denne sesongen, men i kampens 77. minutt grep brasilianeren sjansen.

Fra 20 meter sendte han ballen bort mot det lengste hjørnet, og sikret en god start for Manchester Uniteds nye sjef med en 1–0-seier hjemme mot Crystal Palace.

JUBEL: Fred omfavnes av lagkameratene etter scoringen.

– Det er ting vi må forbedre. Vi må holde nullen. Med kun den ene treningsøkten var jeg veldig imponert. Vi gjorde det mye bedre enn forventet, sier Rangnick til BBC.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan laget spilte, spesielt den første halvtimen. Presspillet var eksepsjonelt. Det eneste som manglet var 1–0 eller 2–0, sier Rangnick.

Scoringen er kun Freds sjette scoring i klubben på 137 kamper.

– Fred har disse øyeblikkene, ett skudd per år. Alle er glade på hans vegne, for han er en så fin fyr. Han jobber mye og folk snakker ikke om ham. Han fortjener rosen, sier Uniteds Bruno Fernandes til BBC.

STARTET MED SEIER: Ralf Rangnick.

Det var tydelig at Ralf Rangnick, «Gegenpressets gudfar», hadde fått inn noe av filosofien sin før oppgjøret mot Crystal Palace.

– Det avhenger av kampen. Noen ganger må du presse mer, andre ganger mindre. Men alle vet at manageren ønsker mer pressing fra oss, sier Fernandes.

– De første 25 minuttene var ikke til å tro, med strålende tempo. Vi kunne scoret så mange mål i den første omgangen, mener Fernandes.

Manchester United styrte det meste av spillet i den første omgangen og var tidvis imponerende i presspillet. Men de store sjansene uteble, og lagene gikk til pause etter målløs omgang.

STOR MULIGHET: Jordan Ayew hadde muligheten til å sende Crystal Palace i ledelsen et kvarter før slutt.

I den andre omgangen hadde begge lag gode sjanser. United-back Alex Telles traff tverrliggeren etter halvspilt omgang, mens Jordan Ayew misbrukte Crystal Palaces største sjanse da han et kvarter før slutt satte ballen like utenfor fra skrått hold – symptomatisk for angriperen som ikke har scoret siden 7. november i fjor.

– Jeg trodde kampen skulle ende uavgjort. Ingen av lagene skapte så mange sjanser. Da vi fikk muligheten med Jordan, tok vi den ikke. Mot de store lagene blir du straffet. I disse kampene må du score på de (sjansene), sier Crystal Palace-manager Patrick Vieira til Sky Sports.

Istedenfor var det Fred som tok vare på muligheten, da han skrudde ballen lekkert i mål fra 20 meter tre minutter senere.

Rangnick ble klar som Manchester United-manager 29. november, og skal lede klubben ut sesongen. Tyskeren tok over for Ole Gunnar Solskjær, som ble sparket dagen etter at Manchester United tapte 1–4 borte mot Watford 20. november.

Solskjær hadde da vært manager i klubben i snaut tre år, etter at han tok over 19. desember 2018.