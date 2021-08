Bergenser startet Brann-marerittet: – Selvfølgelig er det han som scorer

Den livsviktige kveldskampen mot Haugesund ble et mareritt for Brann, og det var en bergenser som startet marerittkvelden.

Haugesund feirer 1–0 på Brann Stadion. Det skulle bli to til.

28. aug. 2021 21:55 Sist oppdatert nå nettopp

BRANN-HAUGESUND 1–3

Brann Stadion: – Selvfølgelig er det en bergenser som scorer, skrev Eduardo «Doddo» Andersen i BTs livechat underveis.

Det var bergenser og tidligere Nest Sotra-, Fana- og Gneist-spiller Sondre Liseth som startet ballet som til slutt endte i 3–1-seier mot Brann.

– Hvis det er ett sted du skal gjøre det som Haugesund-spiller, så er det her, sa Liseth til Eurosport etter kampen.

Hjemmekampen mot Haugesund er av flere blitt pekt ut som en nøkkelkamp dersom Brann skal ha håp om å overleve i Eliteserien. Nå står de fortsatt med ti poeng og ligger på jumboplass.

– Det er ikke over før det er over. De ligger tre poeng bak de andre lagene nedi der. Det ser ut til å bli et spesielt år, og det kan være at du får kvalik på 25 poeng, sa BT-kommentator Anders Pamer i Ballspark etter kampen.

– De slipper inn så billige baklengsmål at det er fortvilende, la han til.

Fakta Brann – Haugesund 1–3 (0–2) Eliteserien, 17. serierunde, Brann Stadion Mål: 0–1 Sondre Liseth (28. min), 0–2 Kristoffer Velde (30. min), 1–2 Aune Heggebø (69. min), 1–3 Alioune Ndour (81. min) Gule kort: Felix Horn Myhre (Brann), Kristoffer Velde (Haugesund) Brann (4–2–3–1): Håkon Opdal – Petter Strand (K), Runar Hove, Fredrik Pallesen Knudsen (David Møller Wolfe fra 58. min), Ruben Kristiansen – Felix Horn Myhre, Sivert Heltne Nilsen – Bård Finne, Robert Taylor, Niklas Jensen Wassberg (Moonga Simba fra 46. min) – Aune Heggebø Vis mer

Nysignerte Runar Hove (nummer to fra høyre) fikk en svært røff start på Brann-karrieren.

Fomlende midtforsvar

Midtstopper Runar Hove signerte for Brann torsdag, hadde sin første treningsøkt fredag, og ble kastet inn i laget lørdag.

Det var rommene rundt ham og midtstopperkollega Fredrik Pallesen Knudsen, som ble byttet ut før timen var spilt, Haugesund utnyttet.

– De har ikke et midtstopperpar som takler å stå høyt. Enkelt og greit, sa Pamer.

På 0–1 lurte Liseth offsidefellen og snek seg inn bak Runar Hove. To minutter senere doblet Kristoffer Velde ledelsen etter å ha driblet seg forbi både Hove og Pallesen Knudsen.

– Det er veldig mye dårlig å si om forsvarsspillet til Brann. Det er rett og slett for dårlig, konstaterte Eurosport-ekspert Bengt Eriksen etter Veldes scoring.

1–3 kom etter at Søderlund, som for ikke lenge siden var på Brann Stadion for å ferdigstille en overgang til Brann, gikk i kroppen på Hove. Alioune Ndour smatt inn i rommet bak midtstopperen, forbi Opdal og trillet ballen i mål.

Aune Heggebø skled inn 1–2-scoringen.

Avgjørende straffebom

– Haugesund har stålkontroll, skrev «Doddo» i livechatten.

Noen minutter senere tente Aune Heggebø håpet for Brann. Unggutten scoret i sin tredje kamp på rad, også denne gangen etter gode bevegelser i motstanders 16-meter.

– Jeg tenkte at jeg måtte komme meg kjapt tilbake og få et mål til, sa Heggebø i Ballspark etter kampen.

Og det burde ha skjedd. Lyden på tribunen gikk fra piping og buing til maning og klapping, og laget responderte. Ikke lenge etterpå skaffet Moonga Simba straffespark.

Robert Taylor var sikker som banken da han avgjorde mot Sandefjord i forrige hjemmekamp. Men Egil Selvik i Haugesund-buret leste finnen, og reddet straffesparket.

– Uff, den straffebommen der kan bli dyr, skrev Pamer i livechatten.

Straffebommen ble avgjørende, den. Haugesund økte ledelsen ytterligere ti minutter før slutt, og Brann tapte kampen de måtte vinne.

Det ellevte på 17 kamper.