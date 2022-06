Et helt Brann-lag kan forsvinne

Lerkendal (BT): Rosenborg stanset Brann-kvinnenes utrolige ferd uten serietap. Før EM-pausen hersker det stor usikkerhet både på trener- og spillersiden.

Tuva Hansen er én av hele tolv spillere i Brann som har en kontrakt som går ut etter denne sesongen.

13. juni 2022 09:13 Sist oppdatert nå nettopp

ROSENBORG–BRANN 1–0

Ryktene har gått høyt om at suksesstrener Alexander Straus flytter til Bayern München. Og mandag kom bekreftelsen på at Straus er tapt for Brann.