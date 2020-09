Øygarden FK manglar eit par millionar kroner for å klara seg. No ropar klubben om hjelp.

– Utan pengar er det berre ein veg, og det er nedover i divisjonane, seier Marianne Bjorøy, styreleiar i Øygarden FK.

11 minutter siden

Alt går i motbakke for Øygarden FK (ØFK) i klubbens første sesong. Det nye laget som skulle bli eit flaggskip for den nye kommunen med same namn, slit med bortimot alt.

– Det vi såg som ein unik sjanse til å skapa ein ny klubb som kunne styrkja identiteten til den nye kommunen, har ikkje slått til, konstaterer Marianne Bjorøy, klubbens styreleiar.