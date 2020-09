«Larsha» er kritisk til Fløya-utbryterne – og åpner for en retur til klubben

Lars Henrik Andreassen (29) innser at han nok forblir klubbløs resten av årets sesong, men er klar for å gjenreise karrieren i 2021.

21. sep. 2020 13:27 Sist oppdatert 34 minutter siden

Kontrakten hans med TUIL gikk ut i sommer, og han har siden den gang vært klubbløs. «Larsha» har trent med både Fløya og Senja, og skal også kanskje være med på noen Skjervøy-økter i høst. Men noen signering blir det neppe for midtbaneeleganten denne sesongen.

– Jeg er åpen for tilbud, men har innsett at det kan hende at høsten går for min del uten at det blir noen ny klubb. Dukker det opp noe, så skal jeg selvsagt vurdere det, sier Lars Henrik Andreassen til iTromsø.