Molde-treneren er ikke med til Ungarn. Det er en helt spesiell grunn til at han blir hjemme

Trond Strande velger datterens konfirmasjon foran skjebnekampen mot Ferencvaros.

Nå nettopp

Moldes assistenttrener var ikke med da MFK-troppen reiste til Budapest søndag. Forklaringa er enkel:

– Min datter skal konfirmeres kommende lørdag og da vil jeg være til stede. Konsekvensen av å reise til Ungarn ville vært at jeg gikk glipp av denne begivenheten i familien. Det er et tøft valg, og det er ikke sikkert alle forstår det, men for meg er dette det riktige, forteller Strande til Rbnett.