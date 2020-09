RBK vil ha 14,4 mill. fra krisepakken

Torsdag sendte RBK inn søknaden for kompensasjon fra idrettens andre krisepakke, og ber om å få kompensert for inntektsbortfall på over 20 millioner kroner.

Nå nettopp

– Vi har bedt om kompensasjon for 22 ulike prosjekter. Vi har søkt om kompensasjon for alle utsatte eller avlyste arrangement fra 12. mars til og med 31. august.

Det sier Rosenborgs økonomisjef Roar Munkvold til Adresseavisen.