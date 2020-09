Dette mener Anders Konradsen skiller Hareide fra alle andre trenere

Anders Konradsen har etter nesten ett år langt skadeavbrekk startet de to siste kampene for Åge Hareide. 30-åringen er åpen på at respekten for treneren er stor.

Nå nettopp

LERKENDAL: – Det lyser selvtillit av mannen. Han kan virkelig ta et rom. De tingene han sier gir mening til de som er interessert i fotball. Du hører at han har mye faglig bakgrunn.

Mannen som blir hyllet er den nyansatte Rosenborg-treneren Åge Hareide. 66-åringen har på de drøye to ukene i sjefsstolen imponert RBKs midtbanemann Anders Konradsen så mye at han allerede tar i bruk de store ordene om den erfarne treneren.