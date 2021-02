Lindelöf hindret ungguttens første United-mål: – Det er jo et overfall

(Manchester United – Real Sociedad 0–0, 4–0 sammenlagt) Ole Gunnar Solskjær fikk hvilt flere nøkkelspillere da de enkelt tok seg videre mot Real Sociedad. Kun en voldsom svenske hindret mål i returoppgjøret.

Victor Lindelöf hoppet nemlig med kneet inn i Real Sociedads Jon Bautista i forkant av at Axel Tuanzebe stanget inn ballen etter et hjørnespark. Målet ville vært 23 år gamle Tuanzebes første mål for Manchester United.

– Det er jo et overfall. Det er sikkert ikke med vilje, men det blir en kjempestygg takling, sier den svenske Discovery-kommentatoren Petter Barling ifølge Aftonbladet.

Lindelöf traff Bautista i ansiktet og målet ble annullert etter at VAR fikk studert situasjonen og istedenfor mål til Manchester United, ble det et frispark til Real Sociedad og gult kort til svensken.

Det gjorde likevel lite for Ole Gunnar Solskjærs menn, som enkelt tok seg videre til åttedelsfinalen i Europa League.

Der kan de blant andre møte Solskjærs tidligere arbeidsgiver Molde, som tok seg videre mot Hoffenheim tidligere i kveld.

ANNULLERT: Victor Lindelöf traff Jon Bautista i ansiktet med kneet. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Manchester United hadde langt på vei sikret avansementet til åttedelsfinalen i Europa League med en 4–0-seier i den første kampen mot Real Sociedad.

Ole Gunnar Solskjær valgte likevel å starte med blant andre Bruno Fernandes hjemme på Old Trafford, i det som ble en ganske så begivenhetsrik kamp.

Mikel Oyarzabal fikk muligheten til å sende Real Sociedad i ledelsen fra straffemerket etter tolv minutter, men skjøt over målet.

Bruno Fernandes – som spilte den første omgangen – skjøt i tverrliggeren før pause og etter pause var det Real Sociedads midtstopper Modibo Sagnan som måtte se at tverrliggeren sto i veien.

Begge lag gjorde tre bytter i pausen og blant dem som kom inn var Axel Tuanzebe.

Forsvarsspilleren trodde han sendte Manchester United i ledelsen etter en drøy times spill på et hjørnespark, men målet ble korrekt annullert etter at VAR grep inn.

Den siste halvtimen ble preget av lavt tempo og et Manchester United-lag som naturligvis ikke trengte å risikere mye fremover og kampen ebbet ut med 0–0.