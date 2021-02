AaFK-spiller på vei til russisk fotball. Så mye kan klubben få for han.

Parfait Bizoza (21) skal ha fått klarsignal til å reise til Russland.

Parfait Bizzoa, her i en duell med Magnus Lekven, er på vei bort fra AaFK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

15. feb. 2021 19:37 Sist oppdatert nå nettopp

AaFK-spiller Parfait Bizoza sa i forrige uke til Sunnmørsposten at det skulle mye til for at han kom til å forlate klubben, men nå er det i ferd med å skje. Midtbanespilleren er på veg til den russiske klubben FC Ufa, som ligger sist i den russiske toppdivisjonen. Det var VG som først meldte det.

Ifølge avisa har AaFK kommet til enighet med FC Ufa om en overgang, og Bizoza skal ha fått klarsignal til å reise til Russland etter noen dagers forhandlinger. Det gjenstår fortsatt å bli enige om de personlige betingelsene, i tillegg til at den medisinske testen må bestås.