Snudde børsen på hodet etter personlig revansje

Lagprestasjonen mot Tromsø var langt svakere enn mot KBK. For Ohi Omoijuanfo var det stikk motsatt.

Ohi Omojuanfo slo tilbake med to flotte scoringer etter nedturen mot Kristiansund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

7 minutter siden

Tromsø – Molde 3-3

Molde ledet 3-1 rett før pause og hadde full kontroll på Alfheim torsdag. Men to klassescoringer fra Ohi Omoijuanfo og et kremmerhus fra Ola Brynhildsen var ikke nok til seier. MFK-forsvaret gjorde store personlige feil før alle de tre baklengsmålene, og dermed måtte Erling Moe nøye seg med ett poeng. Her er vår vurdering av Molde-spillerne: