Avaldsnes klemmer til på overgangsmarkedet – henter Karina Sævik fra Wolfsburg

Karina Sævik (25) vender hjem til Karmøy og Avaldsnes fra den tyske storklubben Wolfsburg. - En syk signering, sier klubben selv.

VENDER HJEM: Karina Sævik er tilbake i Avaldsnes og Toppserien. Her fra en landskamp mot Belgia i april i år. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

17. mai 2021 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det bekrefter Avaldsnes til VG.

25-åringen startet sin seniorkarriere allerede som 15-åring for Haugar som da spilte i 1. divisjon. I 2013 signerte hun for Avaldsnes og spilte for Toppserieklubben i to og en halv sesong før hun gikk videre til Kolbotn i 2015.

Karmøy-jenta dro så videre til den franske giganten PSG, hvor hun ble værende én sesong før hun ble hentet av Wolfsburg.

– Karina Sævik kommer hjem til Haugalandet. Vi har kjøpt henne fra Wolfsburg, mye takket være Arne Utvik, og hun lander her på mandag. Hun gleder seg og er klar for kamp så fort innreisekarantenen er fullført, sier kommersiell leder i Avaldsnes, Stian Nygaard til VG.

Les også Engen og Wolfsburg til cupfinale: – Dette trengte vi

Kantspilleren har signert en avtale som strekker seg ut 2022-sesongen. Hun vil dermed få to fulle sesonger for de hvite og rødstripete fra Karmøy, med unntak av seriepremieren ettersom hun da vil være i karantene.

Nygaard ønsker ikke å kommentere på hvor mye penger de har brukt for å hente Sævik tilbake til Karmøy.

Avaldsnes-trener Thomas Dahle bruker ikke små ord om signeringen av landslagsspilleren, med 20 A-landslagskamper og to mål.

– Det er en syk signering i norsk målestokk, også er det i tillegg en lokal profil. Det er fantastiske nyheter. Det viser at vi har tenkt å være med i toppen i år. Vi har hatt en litt tøff start, men vi ser bare fremover. Vi blir litt som gjedda i sivet i år, forteller Dahle meget fornøyd til VG.

Dahle tror nå at signeringen, som er klar bare noen dager før overgangsvinduet for kvinnene stenget 20. mai, vil ta med seg verdifull erfaring til Avaldsnes.

– Karina har gjennom mange år i Toppserien, landslag og internasjonal erfaring med store klubber og har fått en referanse og kompetanse på det høyeste nivået. Jeg håper og tror hun tar det med seg til oss, sier Dahle.

Sportssjef i Avaldsnes, Kolbjørn Fosen, er også rimelig fornøyd med å ha sikret seg Sævik.

– Det er veldig stort. Vi er svært takknemlig for jobben Avaldsnes har gjort, og særlig Arne Utvik. Dette gir en boost til hele gruppen og hele klubben. Ikke bare er hun en stor profil, men hun er også lokal. Dette passer oss midt i blinken. Det er også en sulten Karina som kommer, så dette gleder vi oss enormt til, sier Fosen.

PS! Karina Sævik fikk 15 kamper, fem fra start, for PSG og 20 kamper, 11 fra start, for Wolfsburg.

Husker du denne?