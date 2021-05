Fotball Alexander Tettey Hareide om Tettey: – Vet ikke om vi når det Det er fortsatt uavklart om Alexander Tettey blir RBK-spiller igjen. Alexander Tettey er ønsket av Åge Hareide. Foto: Christine Schefte Christian Skare Stendal

Petter Rasmus 12. mai 2021 12:21 Sist oppdatert nå nettopp – Det er ren bonus om vi klarer å få det til. Vi vet han skal hjem, og det er derfor jeg snakket med ham. Han må selv ha lyst til å fortsette. jeg sa jeg var interessert i å få ham over så fort som mulig. Det er mange kamper i mai. Men jeg vet ikke om vi når det, slik det ser ut nå, sier Åge Hareide til Adresseavisen. RBK-treneren har vært svært klar på at han ønsker seg Alexander Tettey før overgangsvinduet stenger. På vinduets siste dag er situasjonen fortsatt uavklart. – Micke (Dorsin, journ.anm.) er den som har styr på det, og som vet mest i den situasjonen der. Jeg har ikke engasjert meg så mye, sier Hareide etter onsdagens trening på Lerkendal.

– Finne tilbake til RBK-dydene

Dorsin har ikke villet si mye om den pågående Tettey-saken, men Hareide forteller at han har snakket med midtbanespilleren før det som ble Tetteys siste kamp i Norwich-drakt da han spilte 87 minutter mot Barnsley 8. mai.

– Da sa han at han ville tenke på det, men den videre prosessen har jeg ikke engasjert meg i. Skal han hit, må han være motivert for det ut året. Og det sa jeg til Micke, sier Hareide, som så Tetteys siste forestilling for Norwich.

– Vi har fått tilbake Markus (Henriksen) og Per Ciljan (Skjelbred), som er ekte rosenborgere, og vi har sett det er viktig. Det var vanskelig for dem å komme i fjor og fått satt sitt preg på miljøet på kort sikt, men gjennom vinteren har begge to gjort det. Det går litt på å finne tilbake til dydene til Rosenborg, både på og utenfor banen. Det er to helprofesjonelle gutter, og hadde vi fått Alex inn kunne vi kanskje fått ham inn og med videre på akademiet, sier Hareide.

Som altså ser det som ren bonus om de klarer å signere en spiller han omtaler som en solstråle.

Har snakket med Ciljan

Tettey har selv ikke villet latt seg intervjue foreløpig, men han har snakket med sin gamle venn Per Ciljan Skjelbred.

– Hva har dere snakket om?

– Om hus, barn, livet...

– Ikke Rosenborg?

– Rosenborg også. Det gjør vi alltid, sier Skjelbred.

– Vi får se hva det blir til. Det er vel i dag noen skal gi beskjed, men det valget må han ta selv.