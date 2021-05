Viking-treneren svarer på kritikken: – Jeg vil ikke kalle det en kollaps

STAVANGER (VG) Det tok bare tre kamper av sesongen før kritikken virkelig begynte å komme mot Vikings nye prosjekt. Trener Bjarte Lunde Aarsheim (46) avdramatiserer situasjonen.

TØFF START: Bjarte Lunde Aarsheim og Viking har fått to tøffe smeller, etter først å ha slått Brann. Foto: Carina Johansen, NTB

Ydmykelsen på Lerkendal torsdag skulle rettes opp med seier over Tromsø hjemme på fotballens nasjonaldag. Slik gikk det ikke, og Viking sto i stedet igjen med null poeng etter en tafatt opptreden.

– Det var en treg Viking-utgave. De har nesten ikke avslutninger, og det er tynn suppe. De vil jo reise seg etter 0–5 (mot Rosenborg). Det gikk fryktelig dårlig for Viking, de bommet rett og slett, oppsummerer Discovery-ekspert Bengt Eriksen.

Landslagssjef Ståle Solbakken er blant dem som har advart Viking mot modellen med to trenere.

– Viking pleier ikke å tape hjemme 16. mai. Vi har fortsatt stor tro, og spillerne har fortsatt stor tro. Vi jobber så hardt vi kan videre, og de skal nok få se et annet Viking-lag snart, sier Aarsheim til VG.

Viking åpnet med en overbevisende seier mot Brann. Siden er det blitt null mål og null poeng mot Rosenborg og Tromsø.

– Jeg vil ikke kalle det en kollaps. Vi har tapt to fotballkamper, så det er ikke så dramatisk i våre øyne. Hvis det har vært en kollaps, så var det den oppe i Trondheim. Mot Tromsø var det to jevne lag, der vi gjorde feilen som gjorde at det vippet i favør gjestene.

Mot Tromsø fikk Zlatko Tripic sin første kamp fra start for Viking siden cupfinalen 2019. Sammen med Veton Berisha, Kevin Kabran og Fredrik Torsteinbø dannet han en angrepsrekke det var store forventninger til før kampstart.

Angrepsrekken svarte ikke til forventningene, og sjanseproduksjonen uteble. Viking hadde faktisk ikke et eneste skudd på mål i løpet av hele kampen.

– Det er en kombinasjon av at de var gode til å forsvare seg, og at vi var ikke så vasse som vi burde vært. Vi trenger tid til å sy sammen de relasjonene. Vi må jobbe godt sammen, og ha troen på dette her. Det er fortsatt tidlig i sesongen, sier Tripic til VG.

Tripic så seriepremieren mot Brann hjemme på TV, mens han har bidratt i de to siste kampene. Forklaringen på hvorfor laget har prestert svakere i de to siste kampene, mener han er grunnet bedre motstand.

– Både Rosenborg og Tromsø er bedre lag enn Brann per dags dato synes jeg, sier han.

Kristoffer Løkberg startet sesongens første to kamper, men ble henvist til benken mot Tromsø. Han forstår at kritikken har oppstått etter de siste kampene.

– Det er sånn fotballen fungerer: man får kritikk når man taper, og hyllest når man vinner. Vi innad må prøve å holde hodet kaldt, å være mer konstruktive enn det. Sånn er fotballen, og vi lever med det. Det er sånn det er å være i en stor klubb som Viking. Vi har et forventningspress, og det må vi håndtere, sier Løkberg til VG.