Coronarammede Mjøndalen vil ha seks ukers oppkjøring – seriestarten kan utsettes enda lenger

Norges Fotballforbund tror seriestarten går «første halvdel av mai». Mjøndalen er rammet både av treningsforbud og coronasmitte og mener det vil være for tidlig.

HÅPER PÅ MER TID: Mjøndalen-trener Vegard Hansen ønsker at inngangen til sesongen blir så rettferdig som mulig. Foto: Ole Martin Wold

– Vi vil ha minimum seks ukers oppkjøring. Vi kan ikke kreve det, men ønsker det så rettferdig som mulig, sier lagets trener Vegard Hansen til VG.

Sammen med toppklubbenes interesseorganisasjoner ser Norges Fotballforbund på når det er mulig å få til ligastart i Eliteserien og Obosligaen (menn) og Toppserien og 1. divisjon (kvinner), noe kulturminister Abid Raja åpnet for med forbehold i forrige uke. Men selv med myndighetenes grønne lys kan fotballen måtte stå parkert en stund.

Klubbene i Viken, Vestfold og Telemark, Bodø og på Haugalandet er på tiltaksnivå 5A, som betyr stans i toppidretten. For Eliteserien betyr det at Mjøndalen, Strømsgodset, Stabæk, Sarpsborg, Lillestrøm og Haugesund har fellestreningsforbud til 11. april. Samme dato gjelder i Bodø-regionen, men Bodø/Glimt oppholder seg i Spania på treningsleir og kan trene som normalt til hjemreise.

For Odd og Sandefjord gjelder tiltakene til foreløpig 6. april. Den andre halvdelen av Eliteserien har trent som normalt, og vil det være store forskjeller i klubbenes oppkjøringer frem mot seriestart. Nå vurderer Norges Fotballforbund nye datoer og endring i kampoppsettene, og blant annet har Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen lansert å sørge for at Viken-klubbene møter hverandre i de første rundene.

– Vi har en diskusjon gående rundt dette. Ingenting er komplisert, vi ser på ulike varianter, men alt er avhengig av når vi kommer i gang, opplyser NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

– Hvis du må svare når du tror serien kommer i gang – hva svarer du nå?

– Første halvdel av mai, sier Fisketjønn.

For Mjøndalen er tidligste seriestart 16. mai – og det vil samtidig kreve at lagene med treningsforbud får gå i gang i en hermetisk lukket «treningsboble» fra 6. april, en løsning som jobbes med av Norsk Toppfotball. Men sannsynligheten virker å være større med rundt 24. mai, etter Mjøndalens ønske.

– Det var mye snakk om solidaritet i fjor, og vi var i Tyrkia da lagene stengte ned i Norge. Da fikk vi beskjed om at vi ikke burde trene i solidaritet med lagene hjemme i Norge. Da trente vi heller ikke. Det har ikke vært så mye snakk om det nå, påpeker Vegard Hansen.

Også sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm mener seks ukers oppladning vil være «optimalt».

– Dersom vi ikke får startet full trening før 12. april, mener vi serien ikke kan starte før 16. mai. Minimum fem ukers forberedelsesperiode. Det er forståelig at det er mange hensyn å ta i denne saken, men spillernes helse bør høyt opp på prioriteringslisten, melder Mesfin – og får støtte av kollega Torgeir Bjarmann i Stabæk.

– Starter vi med trening 12. april, er sunn fornuft 16. mai. Vi må trene et par uker, så spille kamper et par uker. Da føler jeg at vi har fått tatt inn en del av dem som har trent hele tiden, sier Bjarmann, som også ble rammet av smitteutbrudd i klubben i forsesongen.

Sportslig leder Eirik Opedal i Haugesund mener fire uker og tre treningskamper vil være nok for dem.

– Hvis vi skal få det til i år, må fotballen få lov å spille under tiltaksnivå 5A. Den store utfordringen blir at hvis du får klubber som havner i 5A, går det ikke an å arrangere fotballkamper, mener Opedal – og fremstår ikke voldsomt optimistisk med tanke på seriestart i uke 18, som er det Kulturdepartementet åpnet for.

Haugesund sjekket muligheten for å reise vekk fra hjemområdet for å kunne trene, noe daglig leder John Harald Log bekreftet overfor TV 2 med begrunnelsen at klubben «ikke er snøsokker». Det viste seg vanskelig.

– Det er vanskelig for en kommune å ta imot en fotballklubb, selv om man følger de strengeste smitteverntiltakene som er. Vi har snakket med enkelte rundt oss, men det har endt med at vi ikke har gjort noe som helst, sier Opedal.