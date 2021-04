Strømsgodset-kapteinen med kritikk av styrelederen

Godset-kaptein Mikkel Maigaard (25) avfeier at han har gitt uttrykk for om trener Henrik Pedersen hadde eller ikke hadde spillergruppens støtte i en melding til klubbens styre.

GODSET-KAPTEIN: Mikkel Maigaard under eliteseriekamp sist sesong. Foto: Terje Pedersen

7. apr. 2021 18:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg har ikke uttalt meg til media siden all kommunikasjon skulle gå gjennom styreleder og daglig leder, og jeg har derfor respektert dette. Allikevel har mitt navn blitt kastet ut i media fra styreleder, som har feilsitert meg opp til flere ganger, innleder Maigaard en melding til VG.

Det meddeler Maigaard etter at styret i Strømsgodset onsdag gjennomførte møter med spillerne som følge av at det er levert varsel med rasismeanklager mot Henrik Pedersen, klubbens hovedtrener.

Maigaard mener han er blitt satt i en «urimelig og vanskelig posisjon» – og skriver at han har forståelse for at spillergruppen ikke kjenner seg igjen i det som er formidlet gjennom styreleder Ivar Strømsjordet i media.

Strømsjordet ønsker ikke å kommentere Maigaards uttalelser onsdag kveld. Sammen med resten av styret diskuteres saken på et ekstraordinært styremøte.

Les også Parr etter spillernes møte med klubben: – Ikke fornøyd med svarene vi har fått

Strømsjordet har blant annet opplyst til VG at dansken sendte en konklusjon på vegne av spillergruppen.

– Han viser til at det har vært møter i spillergruppen, og at han også har hatt individuelle møter med dem som kan ha vært utsatt for rasisme, eller er i risiko for å bli utsatt for det, og konkluderer med at «vi har gjennom dette møtet og i disse samtaler konkludert med at det ikke har vært noen saker som peker på rasisme mot noen av spillerne fra trener», fortalte Strømsjordet til VG.

Les også Disse bistår Pedersen med rasisme-anklagene: – En enormt tung belastning for Henrik

Maigaard bestrider ikke at han har sendt et skriv til styret, men avfeier påstandene til Strømsjordet om at det er konkludert på vegne av spillergruppen.

– For å konkretisere, så har jeg i mitt skriv til styret ikke gitt uttrykk for spillergruppens støtte eller manglende støtte til hverken varsler eller Henrik (Pedersen), men kun henvist til åtte samtaler med spillere som er i risiko for å bli utsatt for rasisme, forklarer Strømsgodset-kapteinen.

– Dette gikk utelukkende på rasisme mot spillerne og ikke på rasismeanklagene fra varsleren. Av disse samtalene var det ingenting som pekte på rasisme mot spillerne, men det var to situasjoner som var verdt å nevne til styret.

Han forteller at han skjønner at det derfor ikke er alle spillere som kjenner seg igjen i det som har stått i media – noe han har tatt selvkritikk for.

Les også Kilder til VG: Spillere mener de ikke er blitt hørt i Pedersen-saken

– Jeg fikk i etterkant høre at på grunn av min posisjon som Henriks «høyre hånd» kunne det være spillere, som tilbakeholdt med informasjon. Dette har jeg full forståelse for, og derfor, i samråd med Jonathan Parr, gikk Parr som vår NISO-representant til NISO, som opprettet en anonym linje.

Spillernes interesseorganisasjon NISO har mottatt syv anonyme varsler mot Strømsgodset-treneren. Dette var styret kjent med da de mandag gikk ut med en pressemelding om at Henrik Pedersen fikk fortsette som trener.

– Mitt skriv til styret var et supplement til all annen informasjon som har blitt innsamlet av styret og kan på ingen måte stå alene som det nesten gis uttrykk for.

Maigaard forteller at han ikke har ytterligere kommentarer til saken.