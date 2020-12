Følg cupfinalen direkte

Siste innlegg

92′ DEL Haavi forsøker å dra av Bott, men Vålerenga-backen henger med på den. Har vokst seg mer og mer inn i den duellen, Bott.

92′ DEL Ajara og Vålerenga triller i gang ekstraomgangene.

91 ′ Spillerbytte - LSK Kvinner Cathrine Høegh Dekkerhus Thea Kyvåg V

90 ′ 1. ekstraomgang

DEL Det er 0-0 og vi får 2 x 15 minutter ekstraomganger. Det er for så vidt greit. Vålerenga har skutt mest og produsert flest sjanser her, men LSK er absolutt med her. Dette kan gå alle veier - bortsett fra til uavgjort, for her skal vi ha en vinner. Heng med!

90 + 3 ′ Pause

90 + 2′ DEL Haavi slår inn, men Vålerenga får klarert. Da blir det nok ytterligere 30 minutter med fotballspill på Ullevaal.

90 + 2′ DEL Frispark til LSK 10 meter inn på Vålerengas halvdel. Flytter opp det de har.

90 + 1′ DEL Da er vi på overtid her og ett av de to tilleggsminuttene er alt unnagjort.

90 + 1′ DEL Jensen får skutt fra 20 meter, men ballen kryper en drøy meter utenfor.

89′ DEL Ai, der skal den vel stå 1-0? Roman Haug er på vei gjennom, men Tompkins kommer ut og takler. Det er jo godt tenkt, men ballen ender hos Kyvåg på 30 meter. Da er målet åpent og Kyvåg forsøker skuddet, men det går et par meter utenfor.

88′ DEL Vålerenga trykker litt etter corneren, og Tomter kommer til innlegg. Sigrudardottir kommer nesten på den, men innlegget forsvinner gjennom feltet.

86 ′ Hjørnespark til Vålerenga Flukter ballen inn i feltet, men den går hele veien gjennom.

85 ′ Gult kort! Isabell Bachor - LSK Kvinner Der kommer kampens første gule kort når Bachor feller Heien Hansen på vei framover. Klink.

84′ DEL Tomter går i bakken etter en duell og blir liggende en stund, men er oppe igjen nå.

82 ′ Spillerbytte - Vålerenga Marie Dølvik Markussen Celin Bizet Ildhusøy

80′ DEL Wow, det er nære for Vålerenga! Ildhusøy slår langs sekstenmeterstreken til Heien Hansen. Hun fyrer av et middels skudd, som imidlertid forandrer retning på vei mot mål. Da blir det enormt farlig, men Norstrøm klarer så vidt å kaste seg etter den og forhindre scoring.

78 ′ Hjørnespark til LSK Kvinner Ajara stanger unna.

77′ DEL Kyvåg slår inn to ganger på kort tid, men begge forsøkene klareres.

76′ DEL Vålerenga kontrer på LSKs kontring. Bott slår mot Ajara i bakrom, men Vanhaevermaet er med på notene og setter inn en takling.

74′ DEL Ildhusøy utfordrer Woldvik og kommer seg til innlegg. Hardt og flatt, men Norstrøm er med på den. Meget gode og trygge keeperprestasjoner på begge lag foreløpig.

72′ DEL Nevnte Ajara figurerer for øvrig på topp nå som Madsen ble erstattet av Heien Hansen. Sistnevnte opererer i rollen bak spissen.

71′ DEL Jensen chipper gjennom mot Ajara, men Brenn er med på løpeturen og får skjermet ballen inn til Norstrøm.

71′ DEL Haavi får skutt fra god posisjon i feltet, men forsøket går en del over. Et par halvfarligheter for LSK nå.

70′ DEL Roman Haug er fri ute til venstre og slår et innlegg langs gresset. Tompkins gir en litt ekkel retur, men heldigvis for de blå er det Stefanovic som står der og venter.

68′ DEL Roman Haug er ikke fornøyd med behandlingen hun får fra Stefanovic i en duell der, og byr opp til litt krangling. Rekker ikke eskalere stort, før dommer Nervik er inne og roer det hele.

64′ DEL Emilie Woldvik stormer framover og blir felt både en og to ganger. Først av Stefanovic, før hun kommer seg på beina og løper videre, før Ildhusøy legger henne i bakken. Frispark til LSK og merkelig nok ingen gule kort til noen av Vålerenga-spillerne.

63 ′ Spillerbytte - Vålerenga Sigrid Heien Hansen Rikke Marie Madsen

63′ DEL Ingibjörg Sigurdardóttir med en hårreisende klarering rett i beina på Thea Kyvåg. Heldigvis for den islandske stopperen blir Kyvåg i overkant heit og fyrer fra 30 meter. Langt utenfor.

61′ DEL Vi runder 60 minutter på Ullevål og fortsatt er det tett, jevnt og masse nerve her.

60′ DEL Innlegget fra Haavi stanges unna.

59′ DEL Thea Kyvåg gjør en god jobb i duellen mot Andrine Tomter på LSKs høyreside. Vinner løpsduellen og skaffer de gule et frispark i god innleggsposisjon.

58′ DEL Woldvik bryter fint og sender Haavi framover med masse rom foran seg. Hun drar seg nok en gang fri med hjelp av en skuddfinte, før det som blir en blanding mellom skudd og innlegg forsvinner gjennom hele feltet.

57′ DEL Bott finner Jensen, og igjen drar hun seg inn i banen for å skyte. Denne gangen er blokka langt unna, men forsøket fra 16 meter er ikke all verden og spretter noen meter til side for mål.

54′ DEL Jensen får ballen ute til venstre og drar seg innover for å skyte, men skuddet går rett i blokka.

53 ′ Hjørnespark til Vålerenga Lavt forsøk mot Stefanovic, som i første omgang, men denne gangen får ikke serberen skutt. LSK klarerer.

50′ DEL Ny mulighet for Madsen når hun stormer i bakrom. Tar med seg ballen og får skutt fra skrått hold inne i sekstenmeteren, men Norstrøm ligger og venter langs gresset.

49′ DEL Madsen er veldig nære å få en god mulighet! Ajara går og går og slår innover i boksen. LSK ser ut til å ha kontroll, men det blir såpass med klabb og babb at ballen faller ned foran beina på Madsen. Hun får nesten kontroll på den, men før hun vet ordet av det er Norstrøm der og fanger ballen med hanskene.

47′ DEL Spitse forsøker å finne Madsen i bakrom men Brenn har tatt ut meter og er med på den.

46′ DEL Madsen ruller av gårde andreomgang for Vålerenga her.

45 ′ 2. omgang

DEL Det er pause og lagene er foreløpig like langt. LSK åpnet best med godt press og et par halv- og helfarligheter, før Vålerenga tok mer og mer over. Den største sjansen var det Ildhusøy som blåste da hun var alene gjennom med Norstrøm, mens Haavi var nær å sende LSK i føringen helt på tampen her. En tett og jevn NM-finale er halvspilt og her er det fortsatt vidåpent i kampen om hvem som får lov å løfte kongepokalen til slutt.

45 + 2 ′ Pause

45 + 1 ′ Hjørnespark til LSK Kvinner Tompkins er ute og bokser og plukker så ned sin egen nedfallsfrukt. Det er det siste som skjer før pause!

45 + 1 ′ Hjørnespark til LSK Kvinner Ny corner.

45 + 1′ DEL Haavi er fryktelig nære å gjøre 1-0! LSK står bra etter og vinner ballen høyt. Dahlstrøm får gitt til Haavi, som drar av Pedersen med en utsøkt skuddfinte. Når Pedersen ligger og spiser gress rapper LSK-kapteinen til, men der står Tompkins med hanskene og får slått til corner.

44′ DEL Nytt Haavi-innlegg, men det forsvinner hele veien gjennom feltet.

44′ DEL Haavi slår frisparket hardt inn i boksen, men Bachor i andre enden klarer ikke styre headingen på mål. Den ender langt utenfor og det er keepers ball.

43′ DEL Woldvik stormer framover og blir brukt av Haavi ute til venstre. Bott er der også, men hun klarer ikke annet enn å felle Woldvik, og dermed frispark til LSK i god posisjon.

41 ′ Hjørnespark til Vålerenga Frekk variant når Spitse slår lavt og hardt inn mot Stefanovic. Hun har løpt seg fri i feltet, men volleyen fra 10-12 meter går utenfor mål.

39′ DEL Svær Enga-mulighet og svær redning fra Norstrøm! Ildhusøy spilles nydelig gjennom av en lekker Jensen-chipp. Alene med keeper brenner førstnevnte til, men Norstrøm får opp hanskene og avverget. Strålende reddet!

37 ′ Hjørnespark til Vålerenga Litt klabb og babb, men LSK kommer seg til slutt ut av trøbbel.

37′ DEL Nytt forsøk fra Jensen og Norstrøm må slå til corner.

37′ DEL Et par halve Enga-sjanser på rappen. Først vinner Madsen løpsduellen med Brenn og får slått inn fra dødlinja. Skuddet til Jensen går rett i blokka, før Spitse skyter utenfor fra godt og vel 30 meter.

33 ′ Hjørnespark til Vålerenga LSK klarerer i returrom, og rydder også unna når det kommer et forsiktig forsøk på bølge to.

32 ′ Hjørnespark til Vålerenga Et dårlig forsøk fra Spitse, men på bakerste stolpe header et LSK-hode ut til corner fra motsatt side.

31′ DEL Dårlig innleggsforsøk fra Tomter. Stanges unna.

31′ DEL Frispark til Vålerenga på 30 meter. Flytter opp litt skyts nå.

30′ DEL Bott med et innlegg fra midt på halvdelen til LSK. Det blir for mye luft og Norstrøm har en smal sak med å få kontroll.

28′ DEL Spitse prøver lykken fra 25 meter, men det halvslappe forsøket daler ned på nettaket til Norstrøm i LSK-buret. Ufarlig.

27′ DEL Andrine Tomter med en strålende jobb når hun stanser Kyvåg. I forlengelsen kontrer Vålerenga bra, men igjen er det offside før de får gjort det ordentlig farlig.

26′ DEL Vålerenga med ny, fin frispilling, og denne gangen lykkes det bedre. Ajara er fri i mellomrommet og bruker Bott ute til høyre. Hun slår inn på en ledig Ajara igjen, men da vinkes det for offside. Tendenser hos de blå nå.

24′ DEL Vålerenga spiller seg bra ut og Tomter skal bare ta med seg ballen framover i masse rom. Misser imidlertid i mottaket og dermed er det LSK-kast i stedet.

22′ DEL Kombinasjonen Haavi - Roman Haug fortsetter å være noe her. Denne gang finner førstnevnte hodet til LSK-spissen, men headingen går en drøy meter til side for mål.

21′ DEL Bott er med framover og kommer til en meget god innleggsmulighet. Et LSK-bein får så vidt klarert.

20′ DEL I kjølvannet av corneren får Synne Jensen et par skuddmuligheter på et lite halvminutt. Det første ender som en pasning på tvers i boks, mens forsøk nummer to ender i klypene til Norstrøm.

18 ′ Hjørnespark til Vålerenga Slås inn i boksen hvor et LSK-hode får klarert.

18 ′ Spillerbytte - LSK Kvinner Tonje Pedersen Ina Gausdal

18′ DEL Tomter blir med framover og skaffer Vålerenga et hjørnespark.

17′ DEL Gausdal går ned etter en løpeduell med noe som ser veldig ut som en strekk. Hun forsvinner av banen her og ser ut til å måtte gi seg allerede. Den er seig for både henne og LSK.

16′ DEL Stine Ballisager Pedersen gjør en god jobb når hun skjermer bort Roman Haug og tar med seg ballen framover. Felles av nevnte Roman Haug og får frispark.

14′ DEL Haavi kommer til nytt innlegg etter å ha kjørt bittelitt karusell med Bott. Innlegget er imidlertid litt for tett på mål, og Tompkins plukker det ned ganske enkelt.

13′ DEL Madsen kommer seg til innlegg, men det går rett i Brenn som får klarert.

10′ DEL God LSK-sjanse! Haavi blir spilt fram til venstre, og hun har bra med rom å boltre seg i. Titter opp og finner Roman Haug i midten, men avslutningen fra straffemerket går over mål.

9′ DEL Vålerenga mer med i spillet nå. Et par fine kombinasjoner sentralt i banen før LSK får brutt.

8′ DEL Stefanovic forsøker å vri spillet med en lang ball mot høyreback Bott, men den er akkurat utenfor rekkevidde for sistnevnte. Innkast til LSK.

8′ DEL De 100 Vålerenga-supporterne som er her er foreløpig de som gir best lyd fra seg. Åpnet bedre enn laget de holder med, de blåkledde på tribunen.

6′ DEL De gulkledde klart mest påskrudd innledningvis. Virker skarpe og godt forberedt i presspillet sitt.

5′ DEL LSK fortsetter å presse her, og nå blir det neste veldig farlig! Et litt slapt tilbakespill gjør at Tompkins får litt dårlig tid. Hun skal klarere, men forsøket går rett i Vanhaevermaet. Heldgivis for Enga spretter den til side for mål.

4′ DEL Ny LSK-bølge etter godt press. Denne gangen får Ellingsen skutt, men markkryperen sniker seg utenfor.

4′ DEL Haavi kommer til skudd fra 18 meter, men Tompkins henger med på den. Holder i fast.

3′ DEL LSK står høyt når Vålerenga forsøker å spille seg ut og dermed ender et utspill fra Tompkins med innkast til LSK høyt i banen.

2′ DEL Vanhaevermaet driver framover med ballen og felles. Kampens første frispark midt på banen for de gulkledde.

1′ DEL LSK starter med ballen og vi er i gang!

Kampen har startet

DEL Da er lagene på vei ut på matta her, og uten at jeg sitter på noe innsideinformasjon der, så virker det ikke som banemannskapet på Ullevål har vært koronapermittert. Her er det grønt og flott!

DEL I fjor var det nettopp Vålerenga som måtte se seg slått da LSK gikk hele veien i NM. 5-1 ble resultatet for et drøyt år siden, etter at LSK hadde avgjort det hele med å lede 4-0 til pause.

DEL For et par uker siden sikret Vålerenga klubbens første seriegull noensinne. I dag kan de krone en strålende sesong med å også ta hjem kongepokalen for første gang. Langt mer seiersvante LSK endte på en skuffende femteplass i årets toppserie, etter å ha gått til topps i samtlige sesonger i perioden 2014 - 2019. De er også godt kjent med å løfte kongepokalen når året nærmer seg slutten, med fem av seks mulige cuptriumfer i samme periode.

DEL Og hvilken kamp vi skal få når rivalene LSK fra Romerike skal møte naboene i Vålerenga fra Oslo øst. Her er det bra med rivaleri og følelser involvert.